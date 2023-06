Ile Maurice: Yasin Hansye - «La justice a répondu en assassinant Shaïna»

Assassinée un vendredi soir et verdict rendu un autre vendredi soir. Cependant, ce n'est pas la journée que la famille Hansye n'oubliera pas, mais le verdict rendu par la Cour d'Assises des mineurs de l'Oise. En effet, l'ex-petit ami de Shaïna Hansye a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Il est accusé d'avoir poignardé et brûlé vive l'adolescente de 15 ans. Son frère, Yasin Hansye, déclare avoir «honte de la justice en France».

C'était une décision attendue par beaucoup tout au long de la semaine écoulée. Non seulement par les membres de la famille, mais aussi par les différentes associations françaises militant contre la violence faite aux femmes. Cependant, au final, plusieurs personnes ont ressenti un goût d'inachevé. C'est le cas notamment de Me Negar Haeri, l'avocate de la famille Hansye.

Elle n'a pas mâché ses mots après l'annonce du verdict. «Je pense que la justice se moque de la violence faite aux femmes. Je pense que les médiatisations que nous faisons, les réflexions que nous avons devant la presse, cette sorte de jeu d'équilibriste que nous pratiquons parfois avec nos clients pour les apaiser, tout en leur disant que la justice fera son oeuvre, alors qu'en réalité, la justice s'en moque. C'est épuisant...» Elle ajoute que cela lui a laissé «un sentiment plutôt amer».

Elle n'est pas la seule à montrer sa déception. C'est également le cas de Yasin Hansye, le frère aîné qui s'est battu sans relâche pour obtenir justice pour sa sœur. Aujourd'hui, il est amer.

«L'un des crimes les plus abominables en France, et ils ont décidé de ne pas lever l'excuse de minorité et d'appliquer les peines requises par le parquet - 30 ans de prison. Il a été condamné à seulement 18 ans. Il sortira dans quelques années», a-t-il écrit sur la plateforme Twitter, déçu.

Il ne croit plus en la justice. «Il a assassiné Shaïna et la justice lui a répondu en assassinant Shaïna. » Aujourd'hui, il demande à la population de veiller sur ses proches. «Veillez sur vos mères, vos soeurs, vos femmes, car nous ne sommes plus en sécurité, car la justice n'est pas à la hauteur.» Cependant, il ajoute qu'il continuera à se battre pour sa soeur «jusqu'au bout».

Les faits remontent au 27 octobre 2019, lorsque le corps calciné de la jeune Franco-Mauricienne de 15 ans a été découvert dans un cabanon à Creil, en France. La police a alors arrêté le petit ami de la jeune fille, âgé de 17 ans à l'époque. Le mobile du crime aurait été l'annonce de sa grossesse.

Étant donné que l'adolescente avait une «réputation de fille facile» dans son quartier, le jeune homme aurait refusé l'enfant qu'elle portait. Il l'aurait poignardée avant de la brûler. Cependant, lors de son procès, le jeune homme «nie les faits».