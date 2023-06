Cote d'Ivoire: BEPC 2023 - Les tenues scolaires exigées pour les compositions

Le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation recommande aux candidats au Brevet d'études du premier cycle (Bepc) session 2023 de porter leurs tenues scolaires au cours des différentes compositions.

Cette innovation vise à faire non seulement la différence entre les candidats et les surveillants, mais aussi et surtout entre les badauds qui perturbent souvent les épreuves.

Une autre innovation et non des moindres, c'est le fait que les parents d'élèves n'ont pas accès aux centres de compositions et même de rester à proximité de ceux-ci.

Pour les années antérieures, les candidats étaient libres de porter la tenue qui leur sied.

Cette année, ils sont au nombre de 577 618 candidats officiels et libres à prendre part aux épreuves écrites du Bepc et 10 181 pour le test d'orientation.