Tunisie: 10ème coupe de Tunisie de golf-Édition Feu Aziz Zouhir - 5ème étoile pour l'AGH

Les membres de la famille élargie du golf en Tunisie ont fêté le weekend dernier au golf El kantaoui l'apothéose de la saison 2022-2023, à l'occasion de la 10ème édition de la coupe de Tunisie baptisée « Coupe feu Aziz Zouhir » et qui s'est déroulée dans une ambiance de kermesses sous un ciel ensoleillé, donnant du fil à retordre aux participants et rendant les deux journées de compétition encore plus attrayantes et plus festives.

Et c'est dans une ambiance féerique et un fairplay exemplaire que l'Association de Golf de Hammamet est parvenue à s'adjuger son quatrième titre, ajoutant une cinquième étoile à son éloquent palmarès depuis la création de cette compétition en 2014.

Ayant annoncé la couleur lors de la journée inaugurale qu'elle a terminée en tête du classement avec un total de 127 points et une avance de quatre points sur l'association hôte, l'AGK (123), l'AGH réalise une seconde journée époustouflante.

Avec les Barhoumi, Boulakmine, Bedoui, Hichri, Ben Hassen, Hamrouni, Rhimi, Guiga, Hammami et Mhadhebi entre autres qui ont haussé le ton pratiquant un golf de haute facture, les Hammametois sont parvenus à faire le trou et à creuser davantage l'écart remportant le titre avec un total de 274 points et un écart de 22 points sur l'AGK deuxième avec un total de 252 points, tandis la GGA termine troisième en totalisant 237 points.

L'AGH a été d'ailleurs doublement consacrée avec la victoire en individuel de la paire composée de Elyes Barhoumi et Baha Boulakmine qui ont conservé leur titre obtenu l'année dernière à Tabarka.

Ainsi donc le rideau est tombé sur cette édition qui a confirmé la suprématie de l'AGH, portant son record à cinq titres dans les annales de cette épreuve contre 4 pour l'AGK et un seul pour l'AGCT.

Une suprématie qui vient couronner les sacrifices et les efforts louables déployés par les dirigeants du club de l'AGH, ainsi que du grand travail entrepris par le staff technique ayant a leur tête Mohamed Hammami et qui sera à la fois bénéfique à l'élite nationale et un exemple à suivre par les autres associations.

Faut-il adresser enfin nos remerciements au personnel du golf Elkantaoui ainsi qu'à l'association hôte, l'AGK qui a fait du beau travail tout au long de la saison pour revenir au premier plan tels que le démontrent ses récentes performances en championnat et la 1ère place remportée en net .

Résultats :

Par associations :

1- AGH 274

2- AGK 252

3- GGA 237

4- ASG Djerba 216

5- G C M 196

1ère net : AGK

Par équipes :

1- Elyes Barhoumi-Baha Boulakmine. AGH 80

2- Nassin Ben Cheikh-Rayen Elgolli AGK 77

3- Rabeh Bedoui-Ali Hichri AGH 74.