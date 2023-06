Maroc: Festival national de Zajal à Benslimane

La 16ème édition du festival national de Zajal s'est ouverte, vendredi soir à Benslimane, sous le thème "le Zajal, affluent de la culture marocaine authentique".

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce festival qui se poursuit jusqu'au 11 juin, est organisé par la direction régionale du département de la culture en coopération avec le conseil de la région Casablanca-Settat, la province de Benslimane, les conseils provincial et communal de Benslimane avec comme objectif de promouvoir les différents affluents de l'identité marocaine riche, diversifié et ouverte et les valeurs de tolérance et de coexistence entre les différentes composantes de la société.

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a souligné que cette édition du festival national de Zajal est l'occasion de mettre en avant le riche patrimoine immatériel dont regorgent les villes et provinces du Royaume, en particulier la province de Benslimane.

Dans une allocution lue en son nom par la secrétaire générale du département de la culture Samira Lemlizi, le ministre a relevé que ce festival est devenu un rendez-vous annuel permanent pour les maîtres du Zajal marocains de différentes régions, notant que cet événement permet de célébrer cette poésie populaire d'expression dialecte éloquente et raffinée, pleine de sentiments et de sagesse.

Etant donné l'importance culturelle et historique de l'art du Zajal, le ministère a oeuvré à perpétuer la tradition des festivals culturels porteurs de messages constructifs visant à faire découvrir le leg artistique marocain et le rapprocher davantage du grand public, a-t-il ajouté, notant que son département veille à assurer la continuité et le développement du rendez-vous culturel de Benslimane.

Selon M. Bensaid, cette édition est marquée par la participation de plus de 30 auteurs de Zajal représentant les différentes régions du Royaume pour rendre hommage à ces créateurs et profiter de la magie de cette expression culturelle orale marocaine.

Pour sa part, la directrice régionale de la culture Hafida Khouyi a indiqué que ce festival s'inscrit dans le cadre de la stratégie du département visant à célébrer le patrimoine culturel immatériel, notant que cette édition prévoit une programmation riche et diversifiée.

A cet égard, elle a souligné qu'au programme de cet événement figurent des lectures de recueils de Zajal, des concerts de groupes musicaux d'arts populaires, des signatures de recueils, outre un colloque sur le rôle des médias dans l'accompagnement du Zajal et la promotion de l'identité culturelle nationale.

A cette occasion, un vibrant hommage a été rendu à des figures de Zajal au niveau national et local, en l'occurrence Leila El Hajjami de la ville de Moulay Idriss Zerhoun et Bouchaib Hamraoui de la ville de Benslimane.

Bouillon de la culture

Musique andalouse

Les participants à une conférence organisée, samedi à Fès, sous le thème "La musique andalouse et son interaction avec la vitalité de la société", ont souligné l'importance de promouvoir, valoriser et préserver la musique andalouse marocaine.

Cette rencontre, initiée dans le cadre de la 26ème édition du Festival national de la musique andalouse marocaine, ont mis l'accent sur la nécessité d'oeuvrer à la préservation de ce patrimoine marocain authentique et de contribuer à son évolution pour qu'il soit au diapason des développements qui s'opèrent dans le monde.

Des chercheurs et spécialistes de ce patrimoine marocain authentique ont souligné, au passage, que la musique andalouse marocaine fait face à des défis et des contraintes qu'il faut relever et traiter positivement, afin de préserver son originalité et son renouvellement.

Les conférenciers se sont également arrêtés sur la grande importance dont jouit cet art authentique chez les Marocains, soucieux de le transmettre à leurs enfants et aux jeunes générations, et de l'enseigner dans les conservatoires.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information en continu (M24), le président du comité scientifique du Festival national de la musique andalouse marocaine, Rachid Bennani, a expliqué que ce conclave vise, en particulier, à jeter la lumière sur la place de la musique andalouse parmi le public marocain et sa grande passion pour cet art, en soulignant sa relation avec les cultures humaines.

Pour sa part, le chef de l'orchestre de la musique andalouse au Maroc, Mohamed Othmani, a mis l'accent sur la nécessité de prêter attention à la musique andalouse, de la renouveler et de veiller à ce qu'elle soit présentée au public de la meilleure façon possible.

Le Festival national de la musique andalouse marocaine se poursuit jusqu'au 11 juin sous le slogan : "La musique marocaine andalouse, un patrimoine vivant.