Afrique: Agence africaine du médicament (Ama)- Un accord signé avec l'Ua

Le démarrage des activités de l’Agence africaine des médicaments créée il y a quelques années s’accélère. Bien que l’Ouganda ait proposé sa candidature, c’est le Rwanda qui a finalement été désigné pour en accueillir le siège. Rapporte l’Agence Ecofin.

Selon cette source, la cérémonie a eu lieu samedi 10 juin 2023 en présence du ministre rwandais de la Santé Sabin Nsanzimana, et de la commissaire à la santé de l’Ua, Mme Minata Samaté Cessouma. Cette signature intervient quelques jours après que les autorités rwandaises ont officiellement donné leur accord pour installer le siège de l’Ama sur leur territoire. C'est l’une des dernières grandes étapes nécessaires au démarrage des activités de ce nouvel organisme continental.

En 2019, les pays africains avaient adopté le traité portant sa création, qui est entré en vigueur en 2021. La création de l'Ama s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Ua pour réduire la dépendance du continent africain des produits pharmaceutiques fournis par les pays étrangers.

« L'Agence africaine des médicaments servira d'organisme continental qui assurera le leadership réglementaire, afin de garantir l'existence de systèmes réglementaires harmonisés et renforcés, qui régissent la réglementation des médicaments et des produits médicaux en Afrique. Elle réglementera l'accès à des médicaments essentiels et à des technologies de la santé sûrs, efficaces, de bonne qualité et abordables grâce à la coordination des systèmes de réglementation en cours, au renforcement et à l'harmonisation des efforts de la Cua, des Cer, des organisations régionales de santé et des États membres » souligne l’Ua.