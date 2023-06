Congo-Kinshasa: L'ONU déplore les attaques brutales contre les personnes déplacées à Lala

La Mission de maintien de la paix en République démocratique du Congo ( MONUSCO) a vivement condamné lundi l'attaque brutale qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi sur le site pour les personnes déplacées à Lala, à quelques 75 kilomètres de Bunia, dans la province d'Ituri, dans l'est du pays.

Selon les rapports préliminaires reçus par l'ONU, plus de 45 personnes ont été tuées, dont 12 brulées vivent dans leurs abris, et 10 autres blessées, lors de l'assaut mené à l'aide d'armes à feu et de machettes.

Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes de cette attaque ciblée contre des personnes déplacées vulnérables dont seraient responsables des membres du groupe armé CODECO.

Aucun effort ne sera ménagé pour mettre fin à ces attaques et combattre l'impunité

« Les soldats de la paix ont renforcé la sécurité dans la région, en collaboration avec les autorités provinciales », a indiqué lors de son point de presse quotidien le porte-parole du Secrétaire général, Stephane Dujarric, ajoutant que « la Mission présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés ».

Le département du maintien de la paix de l'ONU a affirmé qu'il ne ménagerait aucun effort pour mettre fin à ces attaques et combattre l'impunité, dans le cadre de leur mandat, a ajouté M. Dujarric.

« La Mission de maintien de la paix a également réaffirmé son engagement à travailler aux côtés des forces de défense et de sécurité congolaises pour augmenter les patrouilles conjointes afin de protéger les civils et les personnes déplacées dans la région », a fait valoir le porte-parole de l'ONU.

Des attaques odieuses contre des populations civiles vulnérables

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, s 'est dit « choqué » par cette dernière d'une série d'attaques brutales menées par des groupes armés non étatiques contre des personnes déplacées de force en RDC, soulignant que « ces actes de violence brutale ont entraîné la perte de vies innocentes et le déplacement massif de personnes et de familles vulnérables ».

Des assaillants armés ont pris pour cible des civils, laissant derrière eux une traînée de destruction et de dévastation.

« Le HCR déplore dans les termes les plus forts ces attaques odieuses contre des populations civiles vulnérables », a déclaré le Directeur du bureau régional du HCR pour l'Afrique australe, Valentin Tapsoba.

« Ce cycle de violence doit cesser. Nous appelons à des efforts collectifs pour pacifier le conflit dans la province de l'Ituri afin que les Congolais puissent rentrer chez eux, retrouver leurs moyens de subsistance et vivre en paix », a ajouté M. Tapsoba.

L'ONU reste engagée à fournir une assistance et une protection vitales aux populations affectées

« Malgré la situation sécuritaire volatile, le HCR et ses partenaires humanitaires restent engagés à fournir une assistance et une protection vitales aux populations affectées », a assuré l'Agence de l'ONU pour les réfugiés.

« Des activités de réponse sont en cours pour répondre aux besoins immédiats des personnes déplacées, y compris des abris, de la nourriture et un soutien psychosocial pour les personnes traumatisées par l'attaque », a informé le HCR.

Pour le HCR la résurgence de la violence dans la région est « profondément préoccupante » et « souligne le besoin urgent d'efforts soutenus pour traiter les causes du conflit et promouvoir une paix et une stabilité durables ».

« Le HCR réitère son appel à tous les acteurs impliqués pour qu'ils respectent la nature civile et humanitaire des sites de déplacement et assurent la sécurité et le bien-être des populations déplacées », a souligné l'agence onusienne.