Afrique: Le président congolais Denis Sassou-Nguesso en visite d'État en Côte d'Ivoire

Organisée du 12 au 15 juin, la visite de Denis Sassou-Nguesso vise à renforcer les liens de coopération entre le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire. Lundi, 13 accords ont ainsi été signés dans le domaine de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage et du tourisme. Mais au-delà de la coopération, il a aussi été question de l'initiative de paix conduite tout prochainement par sept chefs d'État africains entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.

Tapis rouge pour la délégation venue de Brazzaville : plusieurs ministres ont fait le déplacement. Et pendant plus d'une heure, les chefs d'État congolais et ivoirien ont passé en revue plusieurs sujets de coopération.

À l'issue de cet entretien, le président ivoirien salue le rôle de médiateur de son homologue congolais sur le continent. Rôle, qui selon lui, a porté ses fruits en Côte d'Ivoire. « Je me souviens que vous avez, en tant que président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, passé plusieurs jours avec nous ici en Côte d'Ivoire a essayé de nous réconcilier, les présidents Bédié, Gbagbo et moi-même, a rappelé Alassane Ouattara. Et je sais que ce n'était pas une tâche facile. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous avez réussi, puisque nous sommes totalement réconciliés. »

Autre chantier qui occupe le président congolais : le conflit entre la Russie et l'Ukraine. En fin de semaine, Denis Sassou-Nguesso et six autres présidents africains rencontreront les principaux acteurs de ce conflit, pour porter un message de paix. « Les peuples africains ont toujours privilégié la palabre, le dialogue. C'est donc la résolution des problèmes par la diplomatie, le dialogue et non pas par les canons. Et c'est donc ce message que l'Afrique souhaiterait passer aux belligérants à travers cette initiative. »

Pour le président congolais, ce sera aussi l'occasion d'expliquer de vive voix, l'impact négatif de conflit sur l'économie africaine.