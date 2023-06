Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Juin 2023

Cote d'Ivoire : Coopération bilatérale – Brazzaville et Abidjan signent 13 nouveaux accords

Le Palais de la présidence de la République à Abidjan-Plateau a abrité le 12 juin 2023 la signature de 13 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoite et le Congo, en marge de la visite officielle de quatre jours que le Président congolais, Denis Sassou Nguesso effectue en terre Ivorienne jusqu'au 15 juin. Sont concernés les domaines de la promotion des Pme, de la lutte contre la cybercriminalité, des ressources animales et halieutiques, des énergies, des loisirs, du commerce et des activités portuaires.

Au cours de la conférence de presse conjointe organisée à l'occasion, le Président Alassane Ouattara a dit sa volonté de renforcer la coopération économique qui ne reflète pas le niveau de l'excellence des relations entre les deux pays, selon lui. Le Chef de l'exécutif ivoirien a donc souhaité explorer les voies et moyens d'impliquer davantage les secteurs privés des deux pays dans les échanges. Son appel a rencontré l'adhésion de son homologue congolais qui a dit son engagement à tout mettre en œuvre pour que ces accords ne restent pas dans les ''tiroirs''. Il a profité de l'occasion pour rappeler que le Congo bénéficie déjà de l'expérience ivoirienne en matière d'agriculture. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Résidence d'Ousmane Sonko - Le PASTEF dément toute levée des barricades autour

Le parti « Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité » (PASTEF) dément des informations qui ont circulé pendant des heures et faisant état d'une levée du blocus autour de la résidence d'Ousmane Sonko et de la désignation d'un émissaire auprès du régime. Dans un communiqué, la formation politique recommande de faire attention aux informations sans fondements distillées au quotidien.

« Nous invitons les uns et les autres à s'abstenir de publier ou de relayer de fausses informations ou non vérifiées en rapport avec la situation du président Ousmane Sonko. Toute évolution de sa situation vous sera communiquée instantanément par les canaux autorisés du parti. Nous vous invitons à la prudence quant aux informations mensongères distillées tous les jours par une certaine presse du Palais et ses relais dans les réseaux sociaux », rappelle le PASTEF.

« À ce jour, aucune barricade n'est levée, aucune médiation n'est entamée, aucun émissaire n'est envoyé auprès du régime et aucune exfiltration motorisée », a poursuivi le Secrétariat national à la Communication du PASTEF.Ousmane Sonko est sous résidence surveillée depuis maintenant 15 jours à la Cité Keur Gorgui. Sa condamnation à 2 ans de prison le 31 mai dernier a donné le coup d'envoi à des manifestations d'ampleur sur presque beaucoup de localités sur le territoire national. (Source : adakar.com)

RDC : Nord-Est - Au moins 40 morts dans un massacre attribué à la milice Codeco

Dans le Nord-Est de la République démocratique du Congo (Rdc), nuit sanglante pour les déplacés de Lala dans la province de l'Ituri. Des hommes armés membres de la Codeco, une milice communautaire, ont attaqué le site de déplacés dans la nuit du 11 au 12 juin 2023, faisant plus de 40 morts selon les autorités locales et la société civile.

Le récit obtenu des sources locales relate une opération qui s'est déroulée des heures durant sans intervention rapide des forces de l'ordre, ni des casques bleus. Aux environs de deux heures, des miliciens ont investi le site tirant des coups de feu. Pris de panique, des déplacés y compris des enfants ont ainsi été pris en étau. Certains ont été tués par balles ou à la machette. D'autres sont morts calcinés dans leurs habitations. (Source : fratmat.info)

RCA : Référendum - Le camp du «oui» s'organise déjà

Cela fait deux semaines ce mardi que le président Faustin-Archange Touadéra a annoncé la tenue d'un référendum constitutionnel, le 30 juillet prochain. Dans son allocution, le chef de l'État avait promis que les détails des réformes proposées seraient rendus publics dans les « prochains jours » mais jusque-là, le texte qui sera soumis aux électeurs n'est pas encore connu. Une direction nationale de campagne a en revanche été annoncée ce week-end, pour assurer une large victoire du «oui» à la nouvelle Constitution.

À un mois et demi de l'échéance, le camp du « oui » n'a pas encore de texte à défendre, mais il a un comité de campagne : ministres, députés, chefs d'autorités administratives... ce sont des dizaines de cadres de l'État, de la majorité présidentielle et d'organisations favorables au pouvoir qui sont mobilisés pour assurer un plébiscite à la réforme voulue par le président Touadéra. (Source : Rfi)

Guinée : Moyenne Guinée - Évasion spectaculaire à la prison civile de Mali

« Nous étions dans les parages de la prison civile quand nous avons vu un juge accompagné du régisseur et d'autres agents de sécurité en direction de la prison. Lorsqu'on s'est approché, on nous a fait savoir qu'il y a eu évasion d'une dizaine de détenus. Au moins 13 prisonniers sont dans la nature. Les circonstances de cette évasion sont en train aussi d'être recherchées.

Pour l'heure, tous les acteurs de la chaîne pénale sont présentement à la prison », a confié un citoyen de Mali Cette nouvelle évasion relance de plus belle la problématique de la sécurisation des prisons dans le pays. Des cas similaires se sont produits récemment à Pita et à la maison centrale de Conakry où un braqueur belgo-marocain a trompé la vigilance des gardes pénitentiaires. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Réconciliation nationale - Le médiateur du Faso expose des cas de médiations réussies

Le Médiateur du Faso a exposé devant les journalistes des cas de médiations réussies au cours d'une formation organisée les 8 et 9 juin 2023 à Koudougou dans la région du Centre-Ouest. Le Médiateur du Faso travaille à protéger le citoyen contre tout manquement de la part des organismes publics et à rendre efficace l'administration de ces organismes.

À ce titre, il a mené plusieurs médiations qui ont abouti à la résolution des conflits individuels ou collectifs qu'il a présentés aux professionnels des médias. Entre 2016 et 2020, un conflit s'est éclaté entre les villages Outourou et Néguéni dans la région des Cascades suite à l'annonce de la construction d'un Collège d'enseignement général (CEG) à Outourou. Les populations de Néguéni se sont opposées estimant que Outourou qui n'avait pas une école primaire ne pouvait pas accueillir un CEG avant Néguéni. Cela avait conduit à un affrontement meurtrier où le chef du village de Outourou avait été tué. (Source : aouaga.com)

Mali : Maintien de la paix - La médaille des nations unies décernée à des casques bleus

Cent-quarante casques bleus de l'unité de police constituée du Togo et onze officiers de police individuels de la MINUSMA, originaires de la Guinée, du Burkina Faso, du Togo, du Sénégal, du Niger et de l'Égypte, ont été récompensés lors d'une cérémonie officielle le 8 juin 2023. Ces hommes se sont distingués par leur engagement et leur dévouement envers la Mission de paix au Mali. La médaille des Nations Unies, une distinction décernée aux militaires et aux policiers ayant servi pendant au moins 90 jours dans une mission de l'Onu, leur a été remise en reconnaissance de leurs efforts, de leurs faits d'armes et de leurs sacrifices au service des populations. (Source : abamako.com)

Soudan : Conflit armée - Reprise dimanche des combats après l'expiration de la trêve

Les combats ont repris au Soudan après l'expiration de la trêve, ont rapporté dimanche les médias internationaux. « Les habitants de Khartoum ont été réveillés dimanche par des tirs d'artillerie après l'expiration d'une trêve de 24 heures négociée par les médiateurs saoudiens qui avait commencé samedi matin », ont rapporté les sources citant des témoins.

Cette nouvelle trêve, globalement respectée selon les témoins, avait permis aux habitants de la capitale soudanaise de profiter d'un répit pour se ravitailler ou fuir la capitale, en proie depuis bientôt deux mois à un conflit armé qui a conduit à une grave crise humanitaire. Le conflit a éclaté le 15 avril dernier entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdane Daglo. Dans la foulée, l'Egypte a annoncé samedi de nouvelles procédures visant à établir un cadre réglementaire pour l'entrée des Soudanais dans le pays. (Source : Acp)

Une sélection de Bamba Moussa