Algérie: Forum mondial/céréales - Le pays présente à Londres son expérience pionnière dans la réalisation de la sécurité alimentaire

ALGER — L'expérience pionnière de l'Algérie en matière de programmes de réalisation de la sécurité alimentaire a été présentée, dans le cadre des travaux du Forum mondial du Conseil international des céréales (CIC) qui se tiennent les 12 et 13 juin à Londres (Royaume-Uni), en plus des pas franchis en matière de développement des filières agricoles, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Ont pris part aux travaux de cette rencontre, le chef de cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural en sa qualité de représentant du ministre du secteur, le directeur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et le représentant de l'ambassade de l'Algérie à Londres, selon la même source.

Dans une allocution prononcée par le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, à l'entame de la séance d'ouverture du Forum, "les pas franchis en matière de développement des filières agricoles, notamment les filières stratégiques, ont été présentés", en plus de "l'expérience pionnière de l'Algérie et ses programmes visant la réalisation de la sécurité alimentaire dans un contexte mondial en pleine mutation".

Animant une table-ronde sur la sécurité alimentaire, le représentant du ministère a mis en exergue "la stratégie mise en place par les autorités algériennes en vue de couvrir et d'assurer les besoins alimentaires du pays", outre "l'expérience de l'Algérie dans la réalisation et la garantie de sa sécurité alimentaire".