Ile Maurice: Jean-Pierre Mas, président d'EDV - «Maurice seconde destination long courrier des Français»

L'industrie touristique à Maurice a repris des couleurs après la période morose vécue durant la pandémie. Une reprise confirmée par des professionnels du tourisme français qui tenaient leur congrès annuel au Morne.

Du 2 au 5 juin, les Entre-prises du Voyage (EDV), qui regroupent des professionnels du tourisme de France, soit le plus gros marché émetteur pour Maurice, ont tenu leur congrès annuel à l'hôtel le Paradis Beachcomber Le Morne. Près de 500 participants, entrepreneurs du voyage, assistaient à ce congrès, en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, ancien ministre français du Tourisme, et Jean-Pierre Mas, président d'EDV.

Lors d'une rencontre avec la presse la semaine dernière, ce dernier en a profité pour faire le point sur la destination Maurice pour les touristes français. «Maurice est la seconde destination long courrier des Français après les États-Unis» lâche d'emblée le président. Il explique que selon les chiffres pré-Covid-19, 1,4 million de touristes ont visité 300 000 touristes français et 140 000 Réunionnais. Il estime importante pour le secteur des opérateurs de voyages en France.

«Revenge travel»

«Ce qui est extrêmement positif c'est que la durée de séjour a augmenté d'une journée.» Jean-Pierre Mas explique qu'elle est passée de 10,8 nuitées en 2019 à 11,8 actuellement. «C'est un très bon signe. Davantage de durée, davantage de recettes, davantage de revenus, plus d'activités pour la destination.» Pour le président d'EDV, l'engouement des Français pour Maurice résulte à la qualité de la prestation, de l'hôtellerie globale qui est d'un niveau supérieur. L'autre raison c'est la francophonie. «Les Français ne sont pas de grands pratiquants de langue étrangère. À Maurice on parle français. C'est extrêmement agréable» Il note aussi une tendance de revenge travel car pendant la pandémie, les Français ne sont pas partis en vacances et ont beaucoup économisé. «C'est un cumul du désir de voyager et de dépenser plus.»

A-t-il noté une évolution dans le profil du voyageur français ? «Pas vraiment. (...) Le profil de la clientèle n'a pas considérablement évolué. L'île Maurice est toujours une destination des Français qui ont les moyens de voyager problématique de l'inflation.» Une petite minorité (génération après 1990) a fait le choix de ne plus voyager. Est-ce que le tourisme vert, culturel et autre est aussi inclus ? «C'est très compliqué.

On essaie de parler de la diversité de Maurice. Ce n'est pas que des resorts. C'est le contact avec la population, les marchés locaux, une vie intérieure et ce tourisme vert.» Il estime qu'il est quand même compliqué pour les Français qui débarquent à Maurice et qui veulent faire du balnéaire de les convaincre de séjourner à l'intérieur. «Il y a un effort à faire de la part des hôteliers. (...) Ils devraient mettre l'accent sur l'offre intérieure de l'île Maurice pour leurs clients et de proposer un peu plus de dynamisme, ajouter un peu plus de créativité, des choses à découvrir à l'intérieur.»

Donald Payen, président de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), s'est réjoui de la bonne performance touristique post-pandémie. Selon lui, des indicateurs démontrent qu'en moyenne, toutes destinations confondues, les touristes passent une nuit en plus et dépensent plus. «Pendant 2022, ce tourisme a dépensé en euros 5 % de plus. (...) Pour le premier trimestre de 2023, nous sommes à 8 % en euros.» Donald Payen est d'avis qu'il y a une vraie demande pour la qualité des prestations qu'offre Maurice. Avant le Covid-19, la France représentait 22 % des arrivées touristiques sur Maurice et rien que pour le premier trimestre de 2023, elle est passée à 27 %. La Réunion est, elle, restée inchangée, soit 10% en arrivées touristiques.

Donald Payen a également été interpellé sur le changement climatique alors que Maurice a perdu 20 mètres de plage. C'est un sujet qui concerne tous. «La réalité c'est que nous le vivions en direct. Il n'y a pas que les plages, il y a des incidents climatiques puissants, un niveau d'intensité qu'on a jamais vu.» Raison pour laquelle, poursuit-il, le ministère de l'Environnement a fait une National Determined Contribution, soit des contributions que Maurice fait pour le collectif mondial par rapport à ses efforts sur l'énergie renouvelable.

Steven Obeegadoo mise sur le tourisme «inclusif» qui «profite à tous»

Lors de son intervention à la séance de clôture du congrès annuel de l'EDV, Steven Obeegadoo, Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme, a fait ressortir que le tourisme doit être «inclusif et profiter à tous», alors que le débat était axé sur l'avenir du tourisme. «Au-delà d'être durable, pas par choix mais par obligation, ou même par contrainte, le tourisme doit être inclusif et profiter à tous. (...) C'est l'une des conditions préalables pour la pérennité du tourisme, celui qui profite à tous.»

Évoquant la pandémie, le ministre est d'avis qu'elle nous a démontré «la faillite du multilatéralisme à travers le manque de concertation au niveau régional et international concernant la fermeture des frontières et les différentes restrictions sanitaires». Face à la croissance touristique et la lutte contre le réchauffement climatique, Steven Obeegadoo a fait ressortir que les destinations durables sont tout à fait possibles. «Avec le Covid-19, ce qui était impossible est devenu possible quand nous nous sommes mis ensemble. Il ne faut toutefois pas oublier la Climate justice - l'effort doit surtout venir des pays qui ont les moyens.»

Statistiques

22 664 Touristes français en mai

Selon les derniers chiffres de Statistics Mauritius, les arrivées touristiques en provenance de France s'élèvent à 22 664 pour mai contre 15 756 pour la période correspondante en 2022. De janvier à mai 2023, 134 202 touristes français ont débarqué dans l'île. En 2022, ils étaient au nombre de 238 864.