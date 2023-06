Angola: ANGOTIC 2023 - Industrie 5.0 favorise la relation entre robots et les humains

Luanda — La mise en oeuvre de l'industrie 5.0 offrira plus de soutien robotique au travail effectué par l'homme, a déclaré ce lundi, le spécialiste de la radio, Pedro Francisco.

Le spécialiste qui s'est exprimé sur "Marché et Technologie 5.0" lors de la 3e édition du Forum ANGOTIC 2023, a soutenu que le moment actuel exige plus de partenariat et une collaboration solide entre l'industrie et la robotique.

"On s'attend à un scénario où on verra des travaux très efficaces réalisés par des robots et des hommes qui vont oeuvrer de manière autonome dans divers secteurs, garantissant les valeurs et l'efficacité des industries", a-t-il indiqué.

ANGOTIC 2023 est un événement international sur les technologies de l'information et de la communication, organisé par le Gouvernement angolais, par intermédiaire du Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale.

L'événement vise à promouvoir le débat autour des enjeux actuels, mondiaux et futurs des technologies de l'information et de la communication, en partageant les connaissances et en facilitant le Networking des entités gouvernementales, des exposants, des spécialistes, et présenter les innovations, ainsi que les tendances du secteur.