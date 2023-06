Afrique: 57ème édition du FIC - Le célèbre chanteur anglais Rag'n Bone Man, en concert pour la première fois en Tunisie et en Afrique, le 8 août 2023 à l'amphithéâtre romain de Carthage

TUNIS — Le célèbre chanteur anglais Rag'n Bone Man, sera pour la première fois en Tunisie et en Afrique, et ce dans le cadre de la 57ème édition du Festival International de Carthage (FIC, 14 juillet-19 août 2023). Il se produira dans la soirée du 8 août 2023 à 22H00 à l'amphithéâtre romain de Carthage, annonce le festival qui vient d'ouvrir la vente en ligne.

Le comité directeur informe sur la page Facebook et sur le site officiel du festival que les prix des gradins sont fixés à 60 dinars et les chaises à 90 dinars.

Originaire de l'East Sussex rural (Angleterre), Rory Graham, est un chanteur anglais qui s'est fait connaître sous le surnom de "Rag'n'Bone Man" en 2016 avec la sortie de son premier single "Human". Le public a immédiatement succombé sous le charme de son style musical, une sorte de mélange de blues traditionnel, de jazz et de hip hop, le tout enveloppé par la puissance de sa voix de baryton.

Cette énergie qu'il n'a cessé de renouveler dans des singles tels que « All You Ever Wanted », « Anywhere Away From Here », « Alone » et « Crossfire », a révélé ses talents de chanteur dans les scènes ouvertes et a fait grossir par milliers une base de fans incroyablement dévouée et qui n'a pas arrêté de croitre lors de ses multiples tournées où ses concerts se jouent désormais à guichets fermés.