Tunisie: 57ème édition du FIC - Ahmed Saad le 22 juillet 2023 à l'amphithéâtre romain de Carthage

TUNIS — Le célèbre acteur et auteur-compositeur-interprète égyptien Ahmed Saad, se produira dans un concert le 22 juillet 2023 (22H00) à l'amphithéâtre romain de Carthage et ce dans le cadre de la 57ème édition du Festival International de Carthage (FIC, 14 juillet-19 août 2023) qui vient d'ouvrir la vente en ligne. Le comité directeur informe lundi sur la page Facebook et sur le site officiel du festival que les prix des gradins sont fixés à 60 dinars et les chaises à 90 dinars.

Ahmed Saad se distingue par un répertoire aux chansons rythmées et aux paroles qui allient simplicité et profondeur. Il est surtout connu pour ses titres « Baad Elly Ma bina » et « Omy ». Ahmed Saad a tourné plus d'une vingtaine de clips vidéo, a interprété de nombreuses chansons pour des des feuilletons célèbres ce qui a contribué à son rayonnement sur la Toile.

Il possède plus de 1,6 million de followers sur Instagram, plus de 56 millions de vues sur YouTube et il est considéré comme vedette de la nouvelle chanson populaire égyptienne. Grâce à lui, la chanson populaire en Égypte a gagné en popularité au cours des dernières années. Ses chansons les plus importantes, "Wassaa Wassaa", "El Youm el Hilw da", "Sayerina Ya donia" et "Ya mdlaa", sont repris en choeur partout dans le monde arabe.