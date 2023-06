Afrique: Gabon/RDC - L'effectif des Léopards à Douala affiche au grand complet !

Une séance de footing

La joie du capitaine de l'équipe

L'effectif des Léopards de la RDC en préparation à Douala, au Cameroun, s'est affiché au grand complet, ce dimanche 11 juin, avec l'arrivée de Fiston Kalala Mayele, Yoane Wissa, Dylan Bantubinsika, Omuneke Mfulu et Arthur Masuaku. Les Léopards ont entamé les séances techniques d'entraînements depuis samedi, en prévision du match très capital contre les Panthères du Gabon, le dimanche 18 juin, à Franceville, comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Côte d'Ivoire 2024.

Le premier arrivée était le groupe de Lionel Mpasi, Estras Kabamba, Baggio Siadi, Rocky Bushiri, Vital N'simba, Mukolo Amale, Théo Bongonda,bWilliam Balikwisha, Aaron Tshibola, Arnaud Lusamba, Jonathan Bolingi,Chadrac Akolo, Gaël Kakuta et Glody Lilepo étaient arrivés bien avant à Douala. Ils ont été rejoint un peu plus tard par le capitaine Chancel Mbemba, Inonga Baka, Jordan Ikoko, Merveille Bope, Samuel Moutoussamy, Meschak Elia, Aldo Kalulu et les autres. L'on parle maintenant d'une équipe complète à 100%.

Arsène Zola qui joue dimanche la finale retour de la Ligue de champions de la Caf, opposant son club Wydad Athlétique de Casablanca à Al Ahly d'Egypte est attendu mardi matin.

Les Léopards se sont entraînés dimanche deux fois ; matin et soir.

Bien avant le démarrage des entraînements, le sélectionneur-manager, Sébastien Desabre a tenu une réunion avec les membres de son staff technique. Et au sortir de cet échange, il a accordé une interview en ces termes : « mathématiquement la qualification des Léopards est encore possible, il y a lieu d'y croire, on sait qu'on peut s'imposer dans les 2 derniers matches, pas que contre le Gabon, mais le Soudan aussi qui est une très belle équipe.

Mathématiquement je le dis, c'est possible on sait qu'on peut s'imposer sur les deux dernières confrontations. Il faut alors savoir faire preuve d'humilité, savoir qu'on a beaucoup de travail pour être très performants et être compté parmi les 5 meilleures équipes africaines, ce qui est l'ambition à termes, on y va tranquillement, il ne faut pas brûler les étapes ».

D'ores et déjà, les Léopards jouent en amical contre les Crânes de l'Ouganda, mercredi 14 juin, au stade Japoma. Un match amical très important pour les deux équipes, qui sont dans la même situation, tous à la quête d'une lueur d'espoir au terme de la 5ème journée, pour une éventuelle qualification à la 6ème et dernière journée. L'Ouganda pour rappel, est dans le groupe F, en compagnie de l'Algérie, la Tanzanie et le Niger.

L'Ouganda est deuxième avec 4 points, derrière l'Algérie déjà qualifiée avec 12 points en quatre victoires, quatre sorties. Les Ougandais se disputent le deuxième ticket de ce groupe avec la Tanzanie qui lui aussi compte 4 points. Pour la 5ème journée, l'Ouganda recevra l'Algérie, avant de terminer la campagne au mois de septembre prochain à l'extérieur contre le Niger. Donc, c'est un adversaire à la hauteur des Léopards.

Otis Ngoma en observation aux côtés de Desabre

Pendant ce temps, le sélectionneur des Léopards locaux, Otis Ngoma Kondi se trouve aux côtés du staff technique de Sébastien Desabre comme observateur technique. Le comité de normalisation de la Fecofa qui l'a envoyé au Cameroun note que sa présence en observation permettra de faciliter les échanges et le partage autour de la méthodologie de travail mise en place par le staff technique des Léopards A.