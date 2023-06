Afrique: IXès Jeux de la Francophonie - Les délégués des pays participants en mission de repérage à Kinshasa

Les IXès Jeux de la Francophonie prévus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août s'approchent à grand pas et les préparatifs ont amorcé le dernier virage.

C'est dans ce cadre que plusieurs pays participants à cette 9ème édition ont dépêché leurs délégations à Kinshasa, Ville Hôte, pour une mission de repérage, d'imprégnation et de préparation, en marge de l'arrivée des athlètes et artistes de leurs pays respectifs.

Il s'agit de délégations des pays suivants : le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, le Canada, la Centrafrique, Emirats Arabes Unis, la France, la Guinée, le Maroc, l'Ile Maurice, la Roumanie, Les Seychelles, la Suisse, le Togo, et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce vendredi 9 juin, les délégations ont eu une séance de travail avec les experts des différents Départements et Commissions pour se faire une idée sur les avancées enregistrées dans les préparatifs de ce grand rendez-vous des jeunes de l'espace francophone.

De l'accueil au transport, en passant par la santé, tous les domaines ont été abordés sans tabou pour leur permettre d'organiser l'arrivée de leurs athlètes et artistes dans les prochains jours.

Les délégués ont passé la journée en écoutant respectivement, les Départements des sports et des concours culturels, et les Commissions suivantes : Santé et antidopage, Accueil et Protocole, Sécurité, Billetterie et Accréditations, Hébergement, Transport, Restauration, Communication et les Animations périphériques.

Ils ont également posé des questions d'éclaircissement pour se rassurer de l'évolution des préparatifs dans chaque secteur.

Après cet exercice, les délégations accompagnées des équipes du CNJF et du CIJF étaient sur les sites sportifs pour se rendre compte de l'évolution des travaux.

Cette étape a clôturé la première journée de travail avec des visites de tous les chantiers aux Stades de Martyrs et Tata Raphaël.

Ils ont poursuivi, le samedi 10 juin 2023, avec les visites du Village des Jeux à l'Université de Kinshasa, l'Echangeur de Limete, le Stade Bonga Bonga, dans la municipalité de Barumbu qui va accueillir plusieurs matches de phase de groupe en football, y compris le reste des sites culturels notamment, l'Institut Français de Kinshasa, l'Académie des Beaux-Arts, le Musée national, le Palais du Peuple ainsi que le Centre Wallonie-Bruxelles.

Le programme de ces différentes délégations prévoit des rencontres avec les autorités du pays notamment, le Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, Christophe Lutundula.

Isidore Kwandja, Directeur du Comité national des IXès Jeux de la Francophonie, qui a accueilli toutes ces délégations s'est exprimé en ces termes : « nous avons amorcé le dernier virage dans les préparatifs de ce grand rendez-vous que nous attendons tous ».

Et d'ajouter qu'au stade actuel, nous devons redoubler d'efforts pour matérialiser cette vision du Président de la République, celle d'engager le pays dans l'organisation de cet évènement afin de nous doter des infrastructures culturelles et sportives modernes et une ressource humaine expérimentée dans l'organisation de grandes compétitions internationales.

« J'en appelle à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour la réussite des IXès Jeux de la Francophonie et je souhaite bon séjour de travail à toutes les délégations », a-t-il conclu.