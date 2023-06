Algérie: Attaf souligne les priorités que le pays défendra en Conseil de sécurité 'avec rigueur et engagement'

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a souligné, lundi à Alger, les principales priorités que l'Algérie aura à défendre avec "rigueur, engagement et dévouement", durant son mandat en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité.

"L'Algérie, partant de son engagement immuable en faveur des principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, qu'elle a choisis comme slogan de sa campagne électorale et leitmotiv de son prochain mandat au Conseil de sécurité, oeuvrera avec l'ensemble des pays membres à contribuer à promouvoir et à concrétiser les objectifs de paix et de sécurité auxquels aspirent les peuples du monde", a indiqué M. Attaf dans une allocution lors d'une cérémonie organisée au Centre international de conférences (CIC), sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de l'élection de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité.

L'engagement de l'Algérie, tel que déjà souligné par le président de la République, se reflète dans les priorités et les objectifs qu'elle compte promouvoir et concrétiser en Conseil de sécurité avec "rigueur, engagement et dévouement", a soutenu M. Attaf.

Ces priorités se déclinent en trois axes, dont les Priorités à caractère global tendant à relancer et renforcer le rôle de l'action internationale multipartite face aux différents défis et menaces dont la dimension transcende les nations et les frontières des pays", a expliqué le ministre.

L'Algérie plaidera, également, en faveur des "Priorités régionales imposées par les situations complexes dans notre espace afro-arabe", a-t-il ajouté, affirmant que l'Algérie s'attèlera, au sein du Conseil de sécurité, à "encourager les solutions pacifiques durables aux crises qui privent nos frères de la sécurité et de la stabilité, notamment en Libye, au Mali, au Soudan, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Somalie, au Yémen et en Syrie".

Et de poursuivre que l'Algérie continuera, également, à "apporter son soutien constant aux causes justes, notamment palestinienne et sahraouie, et défendra les droits des deux peuples palestinien et sahraoui à mettre fin à l'occupation de leurs territoires spoliés, et ce conformément aux résolutions onusiennes pertinentes".

Le ministre a, aussi, rappelé les Priorités à caractère institutionnel, soulignant que l'Algérie, membre important du Comité des dix (C10) de l'Union africaine (UA), concernés par la réforme du Conseil de sécurité, "attachera à ce sujet toute l'importance qu'il mérite, notamment en ce qui concerne l'amélioration des modes de travail du Conseil de sécurité, dans le but de conférer davantage de transparence et de démocratie à ses travaux".

Pour M. Attaf, l'Algérie oeuvrera dans ce cadre à "renforcer les relations de coopération et de partenariat dans les domaines de la paix et de la sécurité entre l'ONU et les organisations régionales concernées, en tête desquelles l'Union Africaine et la Ligue arabe".

Il a exprimé, au nom du président de la République, les remerciements et la gratitude envers l'Union Africaine, la Ligue arabe et l'Organisation de Coopération Islamique (OCI) pour leur parrainage de la candidature de l'Algérie.

L'occasion était pour le ministre de rappeler que l'élection de l'Algérie revêtait, cette fois, un "caractère particulier", le qualifiant également de "réalisation qui consacre la vision clairvoyante du président de la République et concrétise le projet ambitieux qu'il a initié pour promouvoir le rôle de notre pays sur la scène internationale et relancer son apport en tant que puissance agissante en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité, et en tant que partenaire engagé à apporter sa contribution face aux défis et entraves imposés par la nature actuelle des relations internationales".