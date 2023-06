Algérie: Jeunesse et sports - Plaidoyer pour transformer le Centre national de regroupement de Souidania en entreprise commerciale

ALGER — Le directeur du Centre national de regroupement et de préparation des talents et de l'élite sportive à Souidani (Alger), Mohamed Kerriche a plaidé, lundi lors de son exposé devant les membres de la commission de la jeunesse et des sports de l'Assemblée populaire nationale (APN), pour la révision des statuts de cette structure et sa transformation d'une entreprise à caractère administratif à une entreprise commerciale.

"Le Centre national de regroupement et de préparation des talents et de l'élite sportive à Souidania offre désormais des services axés sur les priorités des fédérations sportives mais ne s'acquitte pas pleinement du rôle pour lequel il a été créé, d'où la nécessité de revoir ses statuts pour qu'il passe d'entreprise à caractère administratif à une entreprise à caractère commercial", a déclaré M. Kerriche aux membres de la commission.

Le changement de statut du Centre permettra "de drainer des revenus financiers devant soutenir et prendre en charge convenablement les jeunes talents et les sportifs au niveau international", a-t-il dit.

Il a également recommandé "de revoir la nomenclature des postes d'emploi conformément aux besoins du Centre qui dispose actuellement de 30 employés seulement et a besoin de cadres supérieurs spécialisés, d'administrateurs et de gérants professionnels", ajoutant qu'il a été procédé au "réaménagement du Centre en attendant l'approbation du ministère des Finances de nous accorder une enveloppe financière pour concrétiser les différents projets programmés au Centre".

Lors de cette audience consacrée aux responsables de certaines structures et instituts nationaux relevant du secteur de la jeunesse et des sports, le chargé de gestion du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger), Smail Mohamed Said a indiqué, pour sa part, que cet édifice sportif "demeure dans l'incapacité d'apporter des revenus financiers devant renforcer la place pour laquelle il a été créé, si ce n'est l'intervention de l'Etat à chaque fois".

"Le stade du 5 juillet a abrité 120 matchs (à huis clos) sans contrepartie durant la période de propagation de la Covid-19", a-t-il relevé à ce propos, rappelant que "les dettes antérieures du complexe s'élèvent à 139 milliards de centimes".

Concernant les structures sportives, le directeur de l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse, Mohamed Taouli Ben M'hidi a indiqué que cette entreprise a enregistré "un chiffre d'affaires satisfaisant (111 milliards de centimes en 2022) et "nous comptons renforcer nos activités à travers tout le pays et tout au long de l'année et non pas uniquement durant la période estivale".

A l'issue de l'audience, le président de la Commission de la jeunesse et des sports de l'APN, Boubkeur Benalia a affirmé que les propositions des responsables des structures sportives seront examinées et prises en considération et un rapport détaillé sera transmis aux responsables concernés.