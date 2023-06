Algérie: Constantine - Des membres du Conseil de la nation insistent sur l'importance de renforcer la concertation et la communication au service du citoyen

CONSTANTINE — Des membres de la commission de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses du Conseil de la nation en mission d'information dimanche et lundi à Constantine ont insisté sur l'importance de la consolidation de la concertation, la communication et le dialogue au service du citoyen.

Le président de la commission, Mohamed Boubakeur a insisté, au deuxième jour de la mission d'information menée par cette délégation à Constantine, sur l'importance de renforcer le dialogue et la communication entre élus, responsables et citoyens au service de l'intérêt général.

Il a, dans ce cadre, réitéré l'engagement de la commission qu'il conduit "à intervenir dans un esprit d'échange et de communication pour résoudre les différentes préoccupations soulevées au cours de cette mission d'information dans les secteurs de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses".

Le président de la commission a, par ailleurs, salué les efforts déployés localement notamment dans les secteurs des affaires religieuses et de l'enseignement supérieur, insistant sur l'importance de l'implication de tous pour préserver ces acquis.

Au deuxième jour de leur mission d'information, les membres de la délégation du Conseil de la nation ont eu à visiter, entre autres, le complexe culturel islamique de la circonscription administrative Ali Mendjeli et dont les travaux de réalisation tirent à leur fin.

Sur place, les membres de la délégation ont insisté sur l'importance de conférer à cette infrastructure un mode de gestion professionnelle lui permettant d'être rentable et utile pour les différents secteurs (éducation nationale et enseignement supérieur notamment).

Par la suite, la délégation s'est dirigée vers le centre de formation et d'enseignement professionnels Menaifi Boudjemaâ de la circonscription administrative Ali Mendjeli où elle s'est enquise des conditions d'enseignement et de formation des stagiaires et a assisté à un exposé détaillé sur la consistance du secteur dans la wilaya de Constantine comptant 25 établissements de formation d'une capacité de 7.950 places pédagogiques.

La délégation a visité, entre autres, des centres de recherches relevant de l'université des Frères Mentouri Constantine-1 comme l'unité de recherche de chimie de l'environnement et moléculaire structurale "Chems" et le centre de recherche en mécanique.

Sur place, les membres de la délégation qui ont insisté sur l'importance de la coopération et l'échange scientifique ont mis l'accent sur l'importance de la numérisation pour ce secteur en constante évolution.