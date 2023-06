Ile Maurice: Stupéfiants et armes - Raquel Jolicoeur demande la radiation des charges qui pèsent sur lui

Les avocats du chanteur Raquel Jolicoeur reviennent à la charge. Dans une motion déposée hier au tribunal de Port-Louis, devant la magistrate Shavina Jugnauth, Meᣵ Sanjeev Teeluckdharry et Akil Bissessur ont évoqué une arrestation «without reasonable suspicion». Ils demandent que les charges provisoires retenues contre leur client, arrêté le 2 mai 2022, soient rayées, arguant que son arrestation est arbitraire et illégale. Le bureau du Directeur des poursuites publiques fera connaître sa position le 26 juin.

Raquel Jolicoeur fait l'objet de quatre accusations provisoires en vertu de la Prevention of Terrorism Act, pour trafic de drogue et possession illégale d'arme. Après les révélations de «planting» dans les bandes sonores de Vimen Sabapati, les avocats de Raquel Jolicoeur sont catégoriques : il n'y a aucune raison de détenir leur client et de maintenir les charges provisoires. Dans la motion déposée hier, les avocats du chanteur soulignent que «the provisional charge is arbitrary, unfair, and unlawful; it further constitutes both an abuse of the process of the court and a colorable device to detain the applicant whom some police officers have set up/ framed/nailed down the applicant by planting or causing to plant 'incriminating articles' on his premises and on him».

Les avocats de Raquel Jolicoeur font également remarquer que le rapport du Forensic Science Laboratory en date du 24 novembre 2022 disculpe le chanteur, car ni son ADN ni ses empreintes n'ont été retrouvés sur les objets saisis. Ce rapport FSL mentionne également la présence de l'ADN d'une tierce personne. Les avocats demandent pourquoi la police n'a toujours pas enquêté sur les dépositions de l'accusé, visionné les enregistrements CCTV et la vidéo de son arrestation et de la perquisition à son domicile.

«The version of the applicant, that drugs and other incriminating articles have been planted by some officers on his premises because he leveled allegations of planting of drugs by one officer Jagai on TikTok, has so far remained unrebutted», soutiennent Meᣵ Sanjeev Teeluckdharry et Akil Bissessur dans la motion déposée devant la magistrate Jugnauth. Lors de la perquisition, les policiers auraient saisi un revolver fabriqué au Brésil, 35 balles de calibre 0,22 mm, six cartouches pour fusil à pompe, deux explosifs et de l'héroïne d'une valeur marchande de 10 millions de roupies.