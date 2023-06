Ile Maurice: Beach volley - Les paires Alfred/Doobraz et Bonne/Christine s'imposent

Le Beach volley National Tour 2022-2023 organisé par la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) a pris fin dimanche 11 juin à la plage publique de Flic en Flac. Au classement final, ce sont les paires Gilbert Alfred/Akash Doobraz et Liza Bonne/Rachel Christine qui s'imposent en masculin et féminin respectivement.

En masculin, la compétition s'est déroulée sur trois manches (12 février, 4 juin et 11 juin). Gilbert Alfred et Akash Doobraz ont remporte la première et la troisième manche. Dimanche en finale, ils ont pris leur revanche face à la paire Evans Sauteur/Fabrice Pierre-Louis (21-11, 21-18) qui les avait dominés une semaine auparavant. Les deux joueurs de la formation de Trou-aux-Biches Sharks totalisent 58 points au terme des trois manches (20+18+20). Sauteur/Pierre-Louis se classe deuxième avec 56 points (18+20+18) alors que Yannick Paul/Darren Paul complètent le podium avec 46 points (14+16+16).

Chez les dames, par contre, le Beach volley Tour s'est joué sur deux manches uniquement, le 4 et le 11 juin. La raison étant que le 12 février, il n'y avait que deux paires en lice et ce n'était pas les mêmes que ce mois-ci. Le duo Liza Bonne/Rachel Christine a émergé en remportant les deux manches, totalisant ainsi 40 points (20+20) pour devancer Stéphanie Louise et Felicia Julie, 36 points, (18+18) et Magalie Larétif/Serena Chavry, 32 points (16+16).

La saison 2022-2023 prend fin mais très vite, les joueurs seront de retour sur le sable pour le beach volley Tour 2023-2024 annonce la FMVB.

Les classements

Masculin

1.Gilbert Alfred/Akash Doobraz 58 points ; 2. Evans Sauteur/Fabrice Pierre-Louis 56 pts ; 3. Yannick Paul/Darren Paul 46 pts ; 4. Adam Augustin/Olivier Harel 38 pts ; 5. Julien Nursimloo/Christopher Sophie 29 pts

Féminin

1.Liza Bonne/Rachel Christine 40 points ; 2. Stéphanie Louise/Felicia Julie 36 pts ; 3. Magalie Larétif/Serena Chavry 32 pts ; 4. Doucheka Lafortune/Valérie Kelly 26 pts ; 5. Kimberley How/Tracy Edouard 26 pts