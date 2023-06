Congo-Brazzaville: Tournoi International de Tennis « J30 » - Sam Park et El Mouttaki s'imposent en simples

La première phase du tournoi international des juniors, bouclée le 10 juin, a consacré vainqueurs le Britannique Sam Park et la Marocaine Zineb El Mouttaki.

Sam Park a eu raison de son compatriote Yash Bahalkar en deux manches (6-4 et 6-0). « Je suis très content. J'apprécie la semaine que j'ai passée à Brazzaville. Je suis très émerveillé de la qualité du travail, du terrain et de la façon dont s'est déroulé le tournoi. Le début était assez facile pour moi et aujourd'hui, c'est un match très difficile parce que Yash est un adversaire redoutable et avec la chaleur, c'était très compliqué.

La différence était dans le service et aussi dans la consistance. Le premier set était difficile mais le second, j'étais confiant de l'emporter », a déclaré le vainqueur en simple messieurs après avoir glané les trente points lui permettant d'améliorer son classement mondial.

La Marocaine Zineb El Mouttaki a, quant à elle, pris le dessus sur l'Allemande Onalee Wagner lors de la finale du simple dames en deux manches (6-2 et 6-2). « Je suis très satisfaite de ma prestation à Brazzaville. C'était un très bon match. J'ai fait un très bon score 6-2 et je suis très satisfaite. Pendant le match, je n'ai pas réfléchi au score. Je jouais normalement sans y penser même si j'étais un peu stressée au début », a commenté la gagnante.

Hong Kiu Lau de Hong Kong et Juan Carlos Portilla Moralès des Etats-Unis n'ont pas gagné en simple mais ils ont constitué une paire qui s'est avérée efficace en double messieurs. Ils se sont s'imposés, le 9 juin, devant les Britanniques Yash Bahalkar et Sam Park en deux manches (6-2 et 6-4), remportant ainsi le tournoi.

Lau avait abandonné lors de son match de demi-finale qui l'opposait à Park à cause des crampes. Le match était déjà mal embarqué pour lui puisqu'il était mené 1set 0 avant d'abandonner au deuxième set, 2 jeux à 3.

Chez les dames, la Marocaine Zineb El Mouttaki a formé une paire avec l'Allemande Onalee Wagner, laquelle a dominé Cathérine Ndeko de la République démocratique du Congo et Armancia Rebecca Ollessa du Congo en deux manches (6-0 et 6-1).

Au terme de la première phase, Hugues Henri Ngouélondélé a salué le travail accompli pour la réhabilitation du Pôle tennis et a annoncé que dans un futur très proche, cet endroit sera transformé en une académie pour des jeunes congolais. « Pour un premier J 30, je trouve que c'est une réussite », a précisé le directeur du tournoi . L'Ivoirien Boniface Papa Nouveau reste lui aussi convaincu de la réussite de la première édition.

« J30 est le nombre de points que le vainqueur gagne. La fille qui a gagné en simple a eu trente points. Ce qui lui permet de gagner 200 à 300 au classement au niveau international. On n'a malheureusement pas eu beaucoup de filles. Il n'y a eu qu'une dizaine alors que normalement, il devrait y avoir trente-deux.

Il y a beaucoup de choses à faire au Congo pour que les jeunes filles prennent plaisir au jeu et qu'elles pratiquent pour qu'on puisse avoir dans deux ou trois ans, une fille en finale et gagner le tournoi », a commenté le directeur adjoint du tournoi. La première phase, débutée le 5 juin au Pôle tennis de la Fédération congolaise de tennis, a laissé la place depuis le 12 juin à une autre étape.