Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Guy Loando Mboyo renforce l'idéologie sociale-libérale d'Arep

Me Guy Loando Mboyo vient de passer à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, un séjour dans l'objectif de renforcer les liens entre le parti politique Agissons pour la République (Arep) et les différentes fédérations de la province.

Dans la ville cuprifère, Me Guy Loando Mboyo a rencontré toutes les fédérations du grand Katanga. Avec son franc parlé et toujours convaincant, le fondateur du parti politique allié à l'Union sacrée a, au cours d'un déjeuner-débat, expliqué l'importance du changement de l'homme congolais et de l'esprit d'abnégation tout en invitant les membres et les sympathisants à persévérer sans relâche dans leur engagement, animés par la foi en un avenir meilleur.

Lors de la rencontre, l'accent a également été mis sur l'idéologie sociale-libérale d'Arep qui prône une vision politique centrée sur le bien-être de tous les citoyens congolais. Me Guy Loando Mboyo a rappelé l'importance de combiner les principes du libéralisme économique avec ceux de la justice sociale, pour assurer un progrès équitable et durable pour tous.

Le dynamisme et la qualité de l'organisation d'Arep dans le grand Katanga ont été chaleureusement salués par Me Guy Loando Mboyo qui a exprimé sa fierté envers les fédérations présentes. Chacune d'elle a été félicitée pour son engagement à mobiliser un grand nombre de personnes, témoignant ainsi de la vigueur de la famille politique d'Are en vue des prochaines élections.

"Je suis extrêmement fier de ce que vous avez accompli au sein de notre famille politique. Cependant, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer à bâtir le Congo nouveau en faisant preuve d'abnégation et en persévérant dans notre lutte pour le changement. Je suis convaincu que vous ne nous décevrez pas. Les futurs sièges parlementaires d'Arep émaneront de cette région, et nous sommes prêts à jouer notre rôle, tel le colibri dans la fable, pour construire un avenir meilleur", a souligné avec détermination Me Guy Loando Mboyo.

Après des rencontres fructueuses avec les membres du parti à Lubumbashi, il a exprimé sa volonté de répéter cette expérience dans d'autres villes telles que Kasumbalesa et Likasi, afin d'étendre l'influence et l'implantation d'Arep sur l'ensemble du territoire congolais.