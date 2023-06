Congo-Brazzaville: Commémoration - Alexandre S. Pouchkine célébré à Brazzaville

La célébration de l'anniversaire du grand écrivain russe de tous les temps, Alexandre S. Pouchkine, à Brazzaville, a été placée sous les auspices de la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova.

Grand poète et écrivain russe, Alexandre Sergueïevitch Pouchkine est célébré tous les mois de juin en Russie et dans d'autres pays du monde où la langue et la littérature russes sont mises en exergue. C'est le cas de la République du Congo, où la Maison russe a organisé récemment, à Brazzaville, une activité pour célébrer cet illustre créateur, en présence de la directrice de cette maison hautement culturelle, Maria Fakhrutdinova, de même que les étudiants apprenants la langue et la littérature russes.

Créateur de la langue russe moderne, Alexandre S. Pouchkine est une véritable légende très populaire en Russie. Principal conteur pour les nouvelles générations, il est celui qui a transformé la langue russe, en la rapprochant de celle qui est parlée aujourd'hui. En effet, Pouchkine n'a pas créé la langue russe, il a simplement supprimé tout ce qui était inutile.

Parce que des poètes comme Kheraskov et d'autres composaient dans un style redondant. Pouchkine a donc procédé à une intervention chirurgicale. Il a minimisé la langue dans le bon sens, éliminé des archaïsmes, des métastases de la langue, transformé le genre relevé en genre vulgaire - du point de vue des littéraires d'alors, a indiqué le Pr Vladimir Ielistratov, professeur émérite à l'université Lomonossov de Moscou, à la fois docteur en culturologie et écrivain.

« Alexandre Pouchkine est un grand poète et écrivain russe. Il symbolise la langue russe, parce que c'est lui qui a développé beaucoup de choses dans cette langue. Il a également réuni beaucoup de contes écrits par le peuple et lui a donné la forme et la beauté de la langue russe.

Si on parle de Pouchkine, c'est parce qu'il était un grand poète qui a touché différents sujets comme l'amour, l'histoire de son pays, le rôle des artistes dans la société civile, le rôle des artistes dans l'histoire. Il a également abordé des questions historiques de la Russie, plus précisément en consacrant certains romans à Pierre Le Grand qui a beaucoup contribué pour son arrière-grand-père », a déclaré Maria Fakhrutdinova.

En effet, à l'époque de l'esclavage, Pierre Le Grand (tsar et empereur de Russie de 1682 à 1725), a pensé que chaque personne a le droit d'avoir les mêmes possibilités et une formation, d'où il a donné la liberté à certains jeunes africains et les a aidés à avoir une bonne formation. Parmi ces jeunes, il y a le Russe d'origine centrafricaine, Abraham Cannibal, qui est devenu le grand général de l'armée russe et son arrière-petit-fils est devenu le symbole de la langue, la poésie et la littérature russes pour le monde entier.

« Chaque année nous, avons la tradition de nous retrouver au mémorial Pouchkine. Ici au Congo, nous avons le mémorial consacré à Pouchkine comme partout dans le monde. Nous sommes venus avec les étudiants qui apprennent la langue et la littérature russes à notre centre pour nous recueillir au pied du buste consacré à Pouchkine et déposer une gerbe de fleurs pour honorer ce grand homme », a-t-elle poursuivi.

Maria Fakhrutdinova a annoncé que depuis l'année dernière, l'engagement a été pris de rassembler des jeunes talents poètes pour un concours de Slam inspiré par Pouchkine dont la finale a eu lieu le 10 juin, à la Maison russe.

« Pouchkine inspire beaucoup des choses pour nous. Aujourd'hui, nous sommes venus lui rendre hommage, parce que nous le considérons comme le père de la langue russe », a indiqué un étudiant, déclamant quelques poèmes de Pouchkine en langue russe.