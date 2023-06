Tunisie: Le CA et la course à l'argent

Le Club Africain est à nouveau confronté à l'épineux dossier des dettes à honorer.

Après avoir paré au plus pressé, le CA doit à nouveau récolter un gros montant d'ici la fin du mois pour lever l'interdiction de recruter qui le frappe. En clair, quelque 6,4 millions de dinars devront être collectés afin de peser sur le marché des transferts et participer à une joute continentale. Notons que l'ardoise en question concerne 3,5 millions de dinars relatifs à des litiges portés devant la Fifa et 2,9 millions de dinars concernent des conflits locaux. Enfin, concernant la récente saisie-arrêt dont le CA est l'objet, un accord a été trouvé afin de ne pas bloquer les comptes clubistes et permettre aux annonceurs de régler les sommes dues dans les délais impartis.

Play-off libyen : coup d'envoi le 24 juin

Trois stades ont donc été choisis pour accueillir les play-offs du championnat libyen. La compétition se déroulera au stade Hamadi Agrebi de Radès, à l'Olimpico de Sousse et au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir. La joute se tiendra du 24 juin au 9 juillet. Les clubs en lice sont Al Ahly Benghazi, Al Nasr, Al Hilal (Groupe A). Al Ittihad Tripoli, Abu Salim, Al Ahli Tripoli (Groupe B).

OB : Derbali courtisé au Qatar

Mohamed Wael Derbali, milieu de terrain de l'OB, est dans le viseur de deux clubs qataris mais les dirigeants béjaois ont décliné ces deux offres jugées inconsistantes pour un joueur de 19 ans qui monte en grade ces derniers temps.

Doublé de Issam Jebali

L'attaquant Issam Jebali joue régulièrement au Japon sous la tunique de Gamba Osaka.

En fin de week-end passé, l'ancien pensionnaire de l'Etoile Sportive du Sahel a signé un doublé contre Tokyo (3-1). Tour à tour, Jebali, élu homme du match, a marqué à la 25', puis a récidivé à la 29'. Jusque-là, Jebali en est à quatre réalisations.

Skhiri veut jouer en Espagne ou en Italie ?

C'est la question qui revient ces derniers jours : où atterrira le milieu de terrain tunisien du FC Cologne, Ellyès Skhiri ? Libre de droit fin juin, le joueur privilégie les pistes menant à la Liga et à la Série A, soit Séville et La Roma, alors que l'OL, Montpellier et le Bayer Leverkusen sont aussi intéressés par ses services. Choix imminent donc pour la cheville ouvrière du Team Tunisie.