Tunisie: 3e édition du «Lab Innova For Tunisia» - Une vision stratégique à consolider

Après avoir formé, avec succès, 40 start-up tunisiennes lors des éditions précédentes, le «Lab Innova pour la Tunisie» revient en force cette année et annonce, pour sa troisième édition, la sélection de 22 start-up dans différents domaines.

En présence de son Excellence l'ambassadeur de l'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, l'ICE/ITA --Agence italienne pour le commerce-- a annoncé, hier lundi, le lancement de la 3e édition du projet de formation «ICE Agenzia Lab Innova pour la Tunisie 2023», qui cible les start-up tunisiennes, dans le but de créer un réseautage efficace et une mise à jour professionnelle adéquate autour de la recherche de solutions innovantes.

Un échange dans les deux sens

A l'ouverture des travaux de cette formation, son Excellence l'ambassadeur de l'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, n'a pas manqué de rappeler que les liens solides reliant les deux pays depuis des décennies ne cessent de se consolider et que l'Italie est le premier partenaire commercial de la Tunisie avec plus de 900 entreprises italiennes implantées dans notre pays.

L'ambassadeur a ajouté que cette initiative, qui arrive, aujourd'hui, à sa troisième édition, représente le résultat d'une approche globale que le gouvernement italien est en train de tenir dans notre pays... «Depuis des années, l'Italie est en train de faire un grand effort pour renforcer la formation et l'investissement dans ce pays..., et ce type d'initiative et de formation d'échange va dans ce même sens pour augmenter les investissements italiens en Tunisie ainsi que les échanges dans tous les domaines», a-t-il souligné.

Sur un autre plan, l'ambassadeur a affirmé que cette édition est une réussite en soi. «On était aussi surpris du nombre de demandes qui ont été déposées pour cette troisième édition. Sur une cinquantaine de demandes, 22 start-up labellisées ont été sélectionnées aujourd'hui dans différents domaines, et ce, en collaboration avec le gouvernement tunisien et le ministère des Technologies de la communication. Ce type d'initiative aide à faire augmenter et renforcer la collaboration entre l'Italie et la Tunisie, mais surtout à avoir un échange dans les deux sens, qui reste un élément indispensable pour toute coopération réussie», a-t-il souligné.

L'économie circulaire au rendez-vous...

Pour sa part, Francesca Tango, directrice de l'ICE/ITA-Agence italienne pour le commerce, a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet «Lab Innova For Africa», un programme de formation lancé en 2019 et mis en oeuvre avec succès ces dernières années en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Angola, en Ethiopie, au Nigeria, au Rwanda, au Sénégal, en Ouganda et en Tunisie.

«Lors des sessions précédentes, on a réussi à former un total de 275 entreprises et start-up africaines participantes, parmi lesquelles 40 tunisiennes. La formation est dédiée au management du secteur des start-up tunisiennes pour leur offrir l'opportunité de créer un cercle d'échange sur les questions d'actualité qui se focalisent, en particulier, sur les axes sur lesquels elles doivent communiquer pour leur projet. Il s'agit aussi d'un point de départ pour favoriser la collaboration et la synergie entre les différentes compétences présentes, aussi bien locales qu'étrangères, autour de la recherche de solutions innovantes», a-t-elle souligné.

Mme Tango a ajouté que, pour cette édition, la barre a été placée très haut, avec la sélection de secteurs spécifiques tels que le green-tech, l'agri-tech, le big data, le FinTech, la blockchain, l'IoT, la cyber-sécurité, l'intelligence artificielle...

«La nouvelle pour cette année, c'est qu'on a des start-up qui travaillent dans l'économie circulaire. Des projets d'économie circulaire, avec des applications sur l'agri-tech par exemple, pour aider cet environnement à se développer et à progresser et surtout à faire face à ce défi de taille pour tout le monde», a-t-elle souligné.

La responsable a, également, affirmé qu'avec une équipe comprenant des formateurs tunisiens et italiens, il y a la possibilité d'écouter, d'informer et de miser notamment sur la communication autour des projets innovants pour avoir des rencontres d'affaires efficaces. «Donc, on parle là de marketing digital, analytique, réseaux sociaux, valorisation de la propriété intellectuelle...

Après la formation, les start-up sélectionnées auront la possibilité de rencontrer leurs homologues italiennes, des centres technologiques italiens, des accélérateurs et des incubateurs italiens..., pour travailler ensemble. La Tunisie et l'Italie partagent la même vision stratégique parce que le développement technologique commence par le développement des start-up en Italie comme en Tunisie. Grâce à la loi sur les start-up, lancée en Italie depuis 2012, on a aujourd'hui plus de 13.400 start-up, comme en Tunisie où il existe aujourd'hui plus de 900 start-up grâce à «Start-up-Act», ce qui reste un outil important pour une économie efficace et moderne», a-t-elle encore précisé.

Promouvoir l'écosystème des start-up

Le directeur général de l'économie numérique, de l'investissement et des statistiques au ministère des Technologies de la communication, Sami Ghazali, a, quant à lui, indiqué que cette troisième édition traduit la solide collaboration entre la Tunisie et l'Italie pour la promotion des start-up.

«La persévérance qu'on aura pour cette troisième édition témoigne de l'importance de l'engagement de l'Italie et de la Tunisie envers cette initiative, qui va au-delà d'un simple projet de formation et d'échange. C'est un exemple concret de collaboration entre les deux pays pour encourager et renforcer la promotion de l'écosystème existant, qui reste toujours favorable à la promotion des start-up des deux pays.

Cette initiative, qui rassemble aussi les formateurs, les experts, les universitaires, les pôles technologiques, les incubateurs, les accélérateurs..., vise à favoriser l'innovation technologique dans des secteurs clés, tels que l'énergie, les technologies vertes, l'agriculture, la santé... Elle constitue aussi un laboratoire d'expertise et d'expérience pour les start-up tunisiennes qui veulent se développer à l'international. Il s'agit en fait d'une occasion pour renforcer l'expertise et le savoir-faire entre les start-up tunisiennes et italiennes. Les entrepreneurs et les innovateurs auront l'occasion de partager leurs expériences, leurs idées..., ce qui, à son tour, renforce l'apprentissage mutuel en s'appuyant sur les forces et les compétences spécifiques de chaque pays», a-t-il précisé.

Etendre l'influence des start-up au-delà des frontières

Dans ce même cadre, M. Ghazali a ajouté que grâce à cette initiative, une start-up tunisienne et son homologue italienne peuvent créer des partenariats solides et des projets conjoints.

Cette synergie permettra, aussi, de développer les idées innovantes, d'explorer de nouveaux marchés, d'augmenter les opportunités de croissance tant au niveau national qu'international. De plus, cette initiative offre aux start-up l'occasion de se connecter aux secteurs clés de l'écosystème entrepreneurial comme les pôles technologiques, les incubateurs, les fonds d'investissements...

Des rencontres BtoB professionnels, dans le cadre de cette initiative, permettront d'établir des contacts précieux et de trouver des partenariats commerciaux et d'établir le soutien nécessaire pour accélérer leur développement.

«En encourageant les échanges et la coopération entre les start-up tunisiennes et italiennes, on créera aussi un réseau solide et durable qui favorisera les échanges entre les deux parties, les ressources, les compétences..., contribuant ainsi à renforcer l'écosystème de start-up dans les deux pays», a-t-il affirmé.

Il est important de souligner, par ailleurs, que cette initiative ne se limite pas aux volets commercial et économique, elle renforce également les liens culturel et humain entre les deux pays de la Méditerranée. Les échanges entre les entrepreneurs et les innovateurs favorisent, à cet effet, la compréhension mutuelle, le respect de la différence et la création d'un climat favorable basé sur l'échange et la coopération. Il s'agit aussi d'une occasion unique pour les start-up des deux pays pour bénéficier de leur compétence, leur connaissance et de leur ressource.

«Ensemble, nous pouvons créer un écosystème entrepreneurial solide, créatif et prospère au profil de tous les acteurs impliqués. Aujourd'hui, les start-up sont de véritables moteurs d'innovation et de progrès... Lab Innova Tunisia 2023 fournit aussi les outils de connaissance et les opportunités nécessaires pour accélérer la croissance des start-up et étendre leur influence au-delà des frontières», a-t-il encore souligné.