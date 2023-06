Tunisie: Assurances MAE - Redynamisation commerciale

Afin d'être à la page et pour améliorer ses prestations, la Mutuelle assurance de l'enseignement a opté pour une nouvelle stratégie basée, entre autres, sur la digitalisation informatique des données...

Le monde est toujours en perpétuel changement et, pour être à la page, tout organisme, quel qu'il soit, doit songer à améliorer la prestation de ses services afin de concurrencer ses semblables grâce, entre autres, à la digitalisation informatique des données et plusieurs autres projets.

C'est le cas pour la Mutuelle assurance de l'enseignement (MAE) qui a opté pour cette stratégie dans tout le territoire en multipliant les séances de formation de son personnel.

Dans ce sens, son directeur général, Lassaâd Zarrouk, n'a cessé de réitérer à chaque réunion que « la MAE a plusieurs défis multidisciplinaires à relever ».

Selon lui, ces défis sont indispensables pour la pérennité de l'assurance, « ces derniers vont, en même temps, la doter d'une nouvelle dynamique prometteuse qui place l'humain au centre de ses préoccupations et cherche toujours à concilier la performance économique avec l'intérêt général ».

Parler le même langage

Ambitieuse, la MAE aspire à concurrencer les grands organismes financiers tunisiens et étrangers. Le symposium tenu au mois d'octobre dernier, avec la participation de quelques mutualistes français (Maif et Anéma Groupe), belges (P&V Groupe) et de l'Union générale arabe des assurances (Gaif), prouve que la MAE vise des horizons meilleurs et accorde une importance particulière à la formation.

C'est toujours dans ce même contexte que s'est tenu, les 9 et 10 juin à Zarzis, un colloque au profit de la majorité du personnel de la direction régionale du Sud, ayant pour thème : « Accompagnement à l'activation de la dynamisation commerciale ».

Ainsi, une trentaine de mutualistes, entre chefs d'agences et agents commerciaux, ont participé à ce séminaire de formation organisé dans un grand hôtel de la place et assuré par une pléiade de formateurs venus du siège et composés de Mehrez Touil, chef du projet à mettre en exécution, en plus de quatre autres formateurs en assurance-vie et assurance non-vie.

« Ce projet s'inscrit dans le plan stratégique et opérationnel de la MAE », souligne Mehrez Touil et d'ajouter : «Il repose sur trois principales phases : le diagnostic, l'agence type avec une cellule d'accompagnement et la généralisation». Une démarche semblable à celle fournie par le cabinet d'audit financier Ernst & Young.

Les formateurs en « produits maison » ont explicité le contenu assez copieux sous le regard attentif de M. Touil, insistant sur le volet commercial, celui de l'accompagnement sur le terrain et en optant pour « l'agence type » qui vise les produits phares qui ciblent les volets humain et économique et parler le même langage où que soit le lieu du travail.

Les présents, et notamment les nouvelles recrues dans cette institution, n'ont pas caché leur satisfaction pour tout ce qui leur a été présenté pendant ces deux jours de formation.