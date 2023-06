Tunisie: Le CSS s'incline devant l'OB - Le navire qui coule

Le dernier espoir de sursaut sfaxien pour disputer jusqu'au bout la troisième place qualificative pour la coupe de la CAF s'est évaporé après le revers humiliant face à l'OB.

Hossem El Badri a débarqué à Sfax avec un grand projet en tête et un beau rêve : être le sauveur du CSS cette saison et le pilier de son sursaut et de son renouveau la saison prochaine. Après la défaite de dimanche face à un OB largement amoindri et privé de pas moins de 4 joueurs cadres et jouant sans son public dans un match sans gros enjeu, on peut dire que le rêve est fini pour lui et que le projet dont il a beaucoup parlé sera bientôt enterré. Il a tout essayé durant cette rencontre pour donner le coup de pouce et le coup de rein psychologique à ses joueurs pour qu'ils sortent de leur torpeur et reviennent dans le match après les deux buts encaissés durant la première mi-temps, sans parler d'un penalty loupé par les Béjaois en début de match, mais ça n'a pas marché.

Les carottes étaient bel et bien cuites dès les 45 premières minutes. Pourtant, la formation sfaxienne a enregistré le retour de Mohamed Amine Hamrouni sur le couloir gauche de la défense, de Alaâ Ghram dans l'axe et de Moussa Bella Konté au milieu. Trois renforts qui se sont avérés de paille puisque la prestation aussi bien défensive qu'offensive de l'équipe a été des plus piètres et des plus déplorables.

A voir les Cigognes de Béja évoluer avec un jeu aussi simple, aussi fluide, aussi efficace et séduisant, Hossem El Badri aurait aimé être à la place et sur le banc du coach Jamel Kcharem. Une équipe béjaoise qui fait plaisir à voir et qui vous fait aimer le foot tel qu'il doit être joué. Une bonne alchimie de joueurs pétris de grandes qualités techniques avec de bonnes recrues de valeur de joueurs de nationalité étrangère. L'OB, c'est un groupe homogène, c'est un ensemble solidaire qui joue pour le collectif. Un collectif qui gagne.

Du n'importe quoi !

Hossem El Badri, lui, n'a qu'une équipe d'éléments hétérogènes qui ne peuvent que produire ce jeu décousu sans fil conducteur, sans stratégie palpable et sans génie. Le changement des titulaires, de profils de joueurs, de postes, se fait à chaque match sans que la bonne formule soit trouvée. Bref, du n'importe quoi pour trouver l'arbre qui peut cacher la forêt, Ismail Diakhité, méconnaissable le match dernier est laissé comme suppléant pour la deuxième période. Mohamed Kanté, qui ne peut évoluer que comme pointe, est essayé comme joueur de couloir, alors qu'il n'a ni la vitesse ni la technique pour ce poste. Amen Allah Habboubi, maintenu dans le onze de départ coûte que coûte et décalé lui aussi sur le côté durant toute une mi-temps. Le gardien Aymen Dahmen est préservé contre vents et marées dans les buts bien qu'il ait la tête ailleurs et qu'il soit partant après le 30 juin.

Le CSS n'a plus de chances réelles pour la Coupe de la CAF et le tableau de cette saison est de plus en plus noir. Sans président qui tient les rênes du pouvoir sans comité directeur stable depuis longtemps pour tracer et suivre une politique de gestion saine, on ne peut pas parler de projet pour l'avenir. Sans commandant à bord, le CSS est un navire qui est en train de couler dans l'indifférence totale et générale. On peut faire venir le meilleur entraîneur du monde, Mourinho ou Guardiola, avec un tel état effarant des lieux, rien ne changera. Dépité et rouge de colère, Hossem El Badri a répété pour la énième fois qu'avec un tel effectif aussi pauvre et réduit, rien ne sert de viser loin et haut. Tout laisse penser qu'il s'apprête à faire ses valises le 30 juin.