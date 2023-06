Gabon: "Citoyen et politique au Gabon" - Une initiative l'ONG Benedicta Cantal

Les élections approchent à grand pas au Gabon. Il faut s'inscrire sur les listes électorales. Les électeurs se pressent, les ateliers d'explications s'organisent pour éclairer les populations sur les notions de citoyenneté. C'est le cas pour l'ONG Benedicta Cantal, présidée par Yasmine Marat Abyla, qui a animé un café débat sous le thème : " Citoyen et politique au Gabon". Plusieurs participants venus nombreux à ce rendez-vous du donner et du recevoir ont été édifiés et l'ont apprécié à sa juste valeur.

Le moment sied. C'est la fièvre électorale au Gabon. Le pays organise, non seulement l'élection présidentielle, mais aussi, les législatives et les locales prévues pour le mois d'août prochain. Yasmine Marat Abyla et l'Ong Benedicta Cantal ont jugé bon d'initier un atelier pour édifier les électeurs sur la thématique : " Citoyen et politique au Gabon".

La conférencière a tout d'abord planté le décor en expliquant à l'auditoire que le présent atelier de réflexion vient à point nommé. Il vise une meilleure compréhension du rôle du citoyen dans le processus électoral en République gabonaise. Au sortir de cet atelier de réflexion, souligne t-elle ,"les participants seront capables de comprendre quel est leur rôle dans ledit processus et leur part de responsabilité".

A la question relative à la citoyenneté posée par un participant, la réponse de la Présidente de l'Ong, Yasmine Marat Abyla, n'a pas tardé. "Etre citoyen, c'est avant tout, pouvoir s'exprimer sur ses droits civiques, à l'exemple du vote". Elle ajoutera :" la citoyenneté au sens strict dépend donc de la nationalité.

Mais être citoyen, c'est aussi participer à la vie de la cité, à la vie politique et à la vie de la société avec un projet : celui de modifier la société, totalement ou en partie pour l'intérêt général". L'on comprend aisément que la citoyenneté est un statut juridique permettant à l'individu de participer à la vie civique et politique de son pays.

Les membres de l'ONG Benedicta Cantal affirment qu'une participation effective en politique et dans les sphères décisionnelles constitue un droit humain fondamental, garanti par divers instruments légaux et mondiaux, continentaux et nationaux.

Et de poursuivre que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 consacre les principes de non-discrimination et de jouissance égalitaire des droits politiques, y compris le droit des femmes et des hommes à prendre part à la direction de leur pays.

Le Gabon étant un pays membre des Nations Unies et de l'Union Africaine, a ratifié à toutes ces conventions relatives aux droits de l'homme, et s'est ainsi obligé à respecter les règles contraignantes qui sont inscrites dans ces instruments internationaux. Aussi, la Constitution gabonaise en son article 24 précise que l'Etat gabonais favorise t-elle l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu'aux responsabilités politiques et professionnelles.

Au regard de ce qui précède, l'Ong Benedicta Cnatal invite chacun et tous, à s'intéresser à la gestion de la cité. De ce fait, tout citoyen gabonais se doit de participer à la vie politique du pays. C'est une invite, sinon : « quand le peuple se désintéresse de la politique, la dictature n'est pas loin » disait Alexis Tocqueville.

A l'approche des échéances électorales à venir dans notre pays, dira Yasmine Marat Abyla, "il est plus qu'indispensable pour chaque citoyen de comprendre quel est son rôle dans la gestion de la cité qu'est la politique".

Les participants à ce café débat ont apprécié cette rencontre à sa juste valeur. Ils estiment que ce rendez-vous leur a permis de s'enrichir des connaissances. "Nous sommes capables de transmettre les connaissances acquises à d'autres hommes et femmes afin que chaque citoyen joue sa partition pour des élections apaisées et crédibles dans notre pays" fait savoir une participante.

En organisant ce café débat sur la connaissance de la citoyenneté gabonaise, Yasmine Marat Abyla et l'Ong Benedicta Cantal veulent faciliter la compréhension du processus électoral ; faire comprendre aux participants le rapport qu'il existe entre les citoyens et la politique ; apporter des informations aux participants sur le rôle du citoyen dans le processus électoral. Aussi, souhaitent-ils par ce café débat, que des échéances électorales soient libres, transparentes et apaisées.