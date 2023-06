Gabon: Sébé et Bayi Brikolo - Max Samuel Oboumadjogo poursuit la sensibilisation sur la révision de la liste électorale

Dans la dynamique de la campagne d'enrôlement et de révision des listes électorales, le ministre de la Culture et des Arts, Max Samuel Oboumadjogo et les autres cadres politiques ont sensibilisé les populations des départements de la Sébé et Bayi Brikolo (Sud-est) sur les différentes modalités d'inscription et de réinscription sur les listes électorales.

En marge de l'étape d'Okondja, le ministre de la Culture et des Arts, Max Samuel Oboumadjogo a étendu son action dans les cantons Louami-Lélama, Sébé-Louri, Lékala (Sébé-Brikolo) et les villages Ontogo, Youma, Obori et dans la commune d'Aboumi (Bayi-Brikolo) qui l'ont accueilli avec ferveur et enthousiasme, en reconnaissance de son travail de proximité et d'efficacité.

Le ministre Oboumadjogo et les cadres qui l'accompagnaient ont ainsi échangé avec les jeunes, les femmes, les notables et chefs locaux. Le mot d'ordre était le même : l'impératif et les modalités d'enrôlement sur les listes électorales.

Pour maintenir la dynamique d'enrôlement amorcée, le ministre Max Samuel Oboumadjogo a demandé aux parties prenantes d'inviter chaque ressortissant résidant en ville à se faire enrôler, quel que soit le lieu, afin d'accroître le nombre d'électeurs locaux. « Chacun peut s'enrôler où il le souhaite, à condition de venir voter dans le centre choisi au moment venu », a insisté l'autorité gouvernementale.

Au village Youma, le ministre Oboumadjogo a exprimé la nécessité de relancer le principe des caisses de solidarités qu'il avait lui-même initiées quelques mois plutôt pour soulager les populations nécessiteuses.

Satisfaits du message porté par le membre du gouvernement au cours de sa tournée, les habitants des deux départements ont dit soutenir la politique de développement du Chef de l'Etat et comptent voter pour lui lors de la prochaine élection présidentielle.

L'apothéose de cette tournée fut l'important don du Chef de l'Etat en équipements médicaux remis par le ministre Max Samuel Oboumadjogo au Centre médical d'Aboumi. Geste salutaire qui a conduit le personnel soignant et les usagers potentiels à exprimer leur gratitude au ministre :

« Nous venons de recevoir dans notre localité la visite du ministre Max Samuel Oboumadjogo qui était porteur d'un message d'unité pour les filles et fils de la Bayi-Brikolo, en plus de nous avoir entretenu sur les modalités de la Campagne d'enrôlement.

Comme à son habitude, il n'est pas venu les mains vides et a offert à notre hôpital du matériel médical de la part du Chef de l'Etat à qui nous disons un grand merci. Nous remercions également le ministre pour ses différentes actions », a confié Ulrich Obélé, un jeune administratif d'Aboumi.