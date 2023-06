Congo-Kinshasa: Sama Lukonde évalue l'offre de Veridos, une filiale de Glescke + Devrient

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu en audience, le jeudi 08 juin 2023 à la Primature, une délégation de Veridos, une filiale de Glescke + Devrient, venue lui proposer l'offre de l'impression sécurisée des cartes biométriques d'identité nationale et des cartes d'élève. Cette firme, qui revendique la position de leader mondial dans la sécurité digitale, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'identité intégrées. Plus de 100 pays au monde font confiance à son portefeuille des produits uniques et complets.

Ari Bouzbib, senior Vice-président head of global business development, qui a conduit cette délégation, a fourni au Chef du Gouvernement les détails pouvant lui permettre de valider l'entame du processus d'octroi de ce marché, selon les règles de l'art, à cette entreprise qui compte mettre son expertise à la disposition de la République démocratique du Congo dans l'impression sécurisée des cartes biométriques d'identité nationale et des cartes d'élève en RDC.

Au terme de cette entrevue, Ari Bouzbib s'est exprimé en ces termes : « Tout à bord, c'est un grand plaisir de venir toujours au Congo Kinshasa. Nous avons échangé sur deux grands sujets relatifs à la souveraineté nationale et à la sécurité. Il s'agit à la fois de la carte d'élève que porte le Ministre de l'EPST et de la carte d'identité nationale biométrique.

Les deux dossiers sont hautement stratégiques pour la République et s'inscrivent parfaitement dans la vision du Chef de l'État, parfaitement dans la gouvernance du Premier Ministre et des membres du Gouvernement. Je disais au Premier Ministre que le groupe Veridos qui est filiale de la maison mère Gieseck + Devrient, grande famille qui existe depuis 75 ans qui sont dans la sécurité digitale, leader mondial. Nous souhaitons vraiment y répondre et apporter une stratégie de partenariat gagnant-gagnant ».

Et de poursuivre : « Veridos offre des solutions complètes et des services complets parfaitement adaptés aux besoins d'identification de chaque client. Son portefeuille de produits comprend le papier de l'impression, la sécurité des composants et des puces électroniques, la capture de données, les systèmes de gestion d'identité, la personnalisation de l'émission de documents d'identité, les solutions d'identification mobile et de contrôle aux frontières, notamment ».

Signalons que cet entretien avec Veridos a été précédé par la signature du protocole d'accord, dans le cadre de la mutualisation, entre la CENI, l'ONIP et l'INS. Ce qui démontre toute la détermination du Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, et son Gouvernement à matérialiser la promesse faite par le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de doter les Congolais d'une carte d'identité qu'ils n'ont plus eu depuis plusieurs décennies.

Giesecke+Devrient, anciennement Giesecke&Devrient, est un groupe international de technologie basé à Munich, qui, outre l'impression de billets de banque, de valeurs mobilières et de passeports, s'est également spécialisé dans les cartes à puce et les solutions de sécurité.