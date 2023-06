Congo-Kinshasa: Une année après l'occupation de Bunagana, la société civile de Goma exige la démission de Sama Lukonde

Cela fait un an jour pour jour, ce lundi 13 juin 2023, que la cité de Bunagana (Nord-Kivu) tombait entre les mains des rebelles du M23 et leurs soutiens rwandais. A cette occasion, la société civile de la ville de Goma estime que le Gouvernement doit démissionner pour n'avoir pas défendu la souveraineté nationale.

La société civile de la ville de Goma dit constater avec regret que la misère de la population dans les entités sous contrôle rebelle s'accentue. Elle fait remarquer qu'après la prise de Bunagana, les rebelles se sont progressivement emparés d'autres agglomérations.

« Vu que les efforts diplomatiques et les tentatives des offensives militaires et diplomatiques ont échoués, la société civile et la population dans l'est de la RDC, exigeons : la démission du gouvernement central car n'étant à mesure d'assurer la souveraineté et l'intégrité du patrimoine national congolais », a déclaré Marrion Ngavho, président de la société civile urbaine de Goma.

Il demande aussi « dans l'immédiat aux forces de défense et de sécurité de la RDC, sans compter aux forces régionales et autres, de lancer les offensives et le nettoyage de positions du M23 et ADF pour ainsi faciliter le retour de déplacés de l'est de la RDC dans leurs entités et procéder à la réouverture de la route Goma-Butembo-Bunia-Kisangani en vue de la reprise des échanges commerciaux. »