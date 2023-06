Sénégal: AfroBasket féminin - Fatou Dieng et Aya Traoré prêtes à se mettre au service de l'équipe

Dakar — Les internationales sénégalaises de basket, Fatou Dieng et Aya Traoré, ont promis, lundi, de mettre leurs expérience et vécu au profit de leurs coéquipières afin de bâtir "une équipe solide" pour le prochain championnat d'Afrique de basket (AfroBasket) prévu au Rwanda (28 juillet-6 août).

"Je suis contente d'être là et si cela peut apporter un plus, je ferais de mon mieux. Avec mon expérience en équipe et les titres gagnés, je pense que je fais partie de celles qui savent comment gagner un AfroBasket", a dit Fatou Dieng, deux fois championne d'Afrique.

La joueuse de Helsingborg BBK (Suède) qui s'exprimait lors du démarrage du groupement de l'équipe du Sénégal, a promis de mettre son expérience au profit de l'équipe pour "essayer de faire mieux que lors de la dernière édition".

Le Sénégal avait terminé à la quatrième place lors de l'AfroBasket 2021 à Yaoundé (Cameroun).

"Nous allons y aller avec beaucoup d'humilité et faire de notre mieux. Nous sommes là pour le pays, pour représenter le Sénégal. Il n'y a que le travail qui paie. J'étais dans mon coin, je travaillais et on m'a rappelée", a insisté la meneuse de 39 ans.

Absente de l'équipe nationale depuis six ans, Fatou Dieng "espère ne pas décevoir le coach, Moustapha Gaye et lui rendre" la confiance qu'il a placé en elle.

"J'espère que le peuple sera derrière nous quand nous irons au Rwanda", a soutenu la médaillée d'or aux Jeux africains de 2007 à Alger (Algérie).

"Nous sommes venues avec notre expérience et notre vécu que nous allons transmettre à nos jeunes coéquipières pour mettre en place un groupe solide", a dit, de son côté, Aya Traoré, double championne d'Afrique (2009-2015).

La joueuse à l'Azulmarino (Espagne) dit être en équipe nationale "pour aider" ses coéquipières à "faire mieux que lors de la dernière édition".

"Il y a de jeunes joueuses talentueuses qui ont la capacité d'apporter de bonne choses à l'équipe", a relevé la joueuse, trois fois vice-championne d'Afrique.

Le Sénégal est logé dans la poule C à l'Afrobasket avec le Mali et l'Ouganda.

"Il y a de belles équipes a l'AfroBasket : le Nigéria, la Côte d'Ivoire. Je connais pas trop l'Ouganda, mais le Mali, nous le connaissons très bien, et ça ne sera pas facile", a-t-elle reconnu.