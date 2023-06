Afrique: ANGOTIC 2023 - L'industrie spatiale africaine domine la deuxième journée du forum

Luanda — L'approche de l'industrie spatiale africaine dominera les sessions réservées à cette deuxième journée du Forum international des technologies de l'information et de la communication de l'Angola-ANGOTIC 2023.

Au cours de la journée, plusieurs thèmes seront également présentés, notamment Contenu numérique, industrie culturelle et créative, Stratégie spatiale africaine, avantages des applications technologiques pour le développement de l'agriculture, Impact des TIC dans le développement du tourisme, ainsi que le plan stratégique du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication Social.

Il prévoit aussi pour le même jour, le cours aux universités angolaises sur la conception, la construction et le lancement de petits satellites.

L'ANGOTIC 2023 est un événement mondial sur les technologies de l'information et de la communication, organisé et promu par le Gouvernement angolais, à travers le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.

L'événement vise à promouvoir le débat autour des enjeux actuels, mondiaux et futurs des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), en partageant les connaissances et en facilitant la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants et des spécialistes, en présentant les innovations, ainsi que les tendances du secteur.