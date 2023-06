Angola: Espagne - La conférence sur l'impact de la vaccination commence ce mardi

Madrid — La conférence sur l'impact de la vaccination, co-organisée par l'Espagne et Gavi (Alliance mondiale pour les vaccins), débute ce mardi 13 à Madrid, la capitale espagnole.

L'événement, auquel participera le Président angolais, João Lourenço, réunira des représentants d'organisations multilatérales, de gouvernements, de la société civile, d'entreprises et d'universités.

L'objectif de la réunion est d'évaluer l'impact réalisé par Gavi (une initiative de la Fondation Bill & Melinda Gates) de janvier 2021 à ce jour, période au cours de laquelle l'initiative a été confrontée au double défi de soutenir, avec ses partenaires, la vaccination de routine et répondre aux besoins du Covid-19.

L'ordre du jour de la conférence prévoit une intervention du Président João Lourenço, invité à l'événement, compte tenu de sa participation à la vaccination contre le Covid-19 en Angola, qui a enregistré, jusqu'au 5 mai dernier, 105.669 patients et 1.936 décès , selon aux données officielles.

Selon les données du ministère de la Santé, l'Angola a administré, jusqu'au 15 avril 2023, un total de 25 millions 186 mille 376 doses de vaccins, avec 15 millions 653 mille 681 citoyens ayant reçu la 1ère dose, une couverture vaccinale de 83 %.

Sur le total des vaccins administrés jusqu'à cette période, huit millions 738 mille 631 étaient des doses complètes, ce qui correspond à une couverture de 46 %.

En ce qui concerne la conférence, la ministre angolaise de la Santé, Sílvia Lutucuta, a déclaré lundi, à Madrid, que l'Angola bénéficie du soutien de la Gavi dans la personnalisation de toutes les campagnes de cette alliance, de l'UNICEF et de l'OMS.

Selon la ministre, l'Angola a a Gavi comme partenaire stratégique depuis les années 2000 et, avec sa classification comme pays à revenu intermédiaire, il supporte les coûts de la vaccination, en utilisant le budget général de l'État.

Sílvia Lutucuta, qui s'adressait à la presse angolaise, a souligné le fait que le pays est reconnu pour son investissement dans l'acquisition de vaccins, mais a dit qu'il continuera à compter sur le soutien de la Gavi, des partenaires et des donateurs.

Cependant, les données de la Gavi indiquent que, depuis 2021, l'initiative a fourni plus de 1,9 milliard de doses de Covid-19 à 146 pays, via COVAX, et soutenu 32 campagnes de vaccination en réponse aux épidémies survenues à partir de 2022.

L'Alliance mondiale pour les vaccins redynamise également son programme de vaccination contre le VPH (prévention contre le cancer), et devrait soutenir le lancement du premier vaccin contre le paludisme au monde, plus tard cette année.

Depuis sa création en 2000, la Gavi a aidé à vacciner plus de 981 millions d'enfants et à prévenir plus de 16,2 millions de décès, contribuant ainsi à réduire de moitié la mortalité infantile dans 73 pays à faible revenu.

La Gavi joue un rôle clé dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre Ebola, le choléra et la fièvre jaune. Après deux décennies, elle se concentre sur la protection, principalement, des enfants qui n'ont reçu aucun vaccin.

L'alliance rassemble les pays en développement et les gouvernements donateurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, les industries du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates et d'autres partenaires.