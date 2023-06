Angola: Interdiction des fêtes dans les zones résidentielles à Luanda

Luanda — Le Gouvernorat provincial de Luanda a annoncé, ce lundi, l'interdiction des événements culturels et récréatifs, des spectacles, des danses, des fêtes et des activités religieuses dans les zones résidentielles, les lieux publics et ouverts sur tout le territoire de la capitale.

Dans un communiqué de presse envoyé à l'ANGOP, le Gouvernorat provincial justifie la mesure car il reçoit plusieurs dénonciations et plaintes de citoyens en raison de la pollution sonore causée par des événements culturels et récréatifs organisés dans des zones résidentielles, créant des problèmes de santé publique et en violation de l'article nº 22 du décret présidentiel n° 111/11, du 19 mai, qui réglemente l'organisation de spectacles et de divertissements publics, troublant ainsi le silence, le bien-être et les normes de bonne coexistence sociale.

Désormais, le Gouvernement provincial de Luanda et les administrations municipales n'autoriseront, dans les espaces fermés, dans les zones résidentielles, que les activités qui présentent des conditions techniques et de sécurité, afin de minimiser les nuisances sonores.

Il avertit que le non-respect de ces mesures entraînera l'annulation de l'activité, en plus de l'application d'autres sanctions prévues dans le règlement des spectacles et divertissements publics.

Il rappelle que seuls le Gouvernorat provincial et les administrations municipales sont compétents pour délivrer des licences d'autorisation pour la tenue de fêtes.

Il appelle à la compréhension et à la collaboration de tous et encourage les citoyens à continuer à dénoncer largement tous les actes de nuisance sonore.