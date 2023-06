Angola: Un Ministre appelle à l'engagement des jeunes dans l'entrepreneuriat

Luanda — Le ministre de l'Economie et du Plan, Mário Caetano João, a appelé lundi les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat, afin de contribuer à dynamiser l'économie nationale.

Le gouvernant, qui s'adressait à la presse en marge de la présentation et de la consultation publique de la Stratégie à long terme - Angola 2050, a souligné la nécessité d'une formation continue pour créer des entreprises et augmenter la main-d'oeuvre dans le pays.

Selon le ministre, le ELP-Angola 2050 dépeint également le domaine de la jeunesse et est traité de manière transversale, car il est en fait l'un des filtres de la stratégie et par conséquent du plan élaboré.

"Le secteur privé est un facteur socio-économique pour le développement du pays, c'est pourquoi nous avons besoin de trois auteurs principaux pour tirer parti de l'économie du pays, notamment l'environnement propice aux affaires, les entrepreneurs ou collaborateurs économiques et l'éducation -puisque c'est le principal moteur de la stratégie à long terme », a-t-il précisé.

Pour le ministre, il est primordial que les jeunes s'engagent dans l'entrepreneuriat pour ne pas dépendre de la fonction publique, dont la fonction est d'améliorer l'environnement des affaires et de former en continu l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Selon Mário Caetano João, le projet répond aux différentes dimensions, dont la première et la plus importante est de transmettre et de fournir aux jeunes l'instrument nécessaire pour être plus productif et entreprenant, pour permettre la création de ces entreprises.

"De cette façon, nous nous attendons à réduire le taux de chômage d'environ 10% » , a-t-il poursuivi.

A estratégia vai trazer uma visão global para Angola e o seu papel a nível internacional, nos próximos 27 anos, apresentando cinco (5) eixos prioritários de desenvolvimento como "sociedade que valoriza e potencia o seu capital humano", "uma economia diversificada e próspera", "infra-estrutura moderna e competitiva".

L'ELP - Angola 2050 est l'outil de base pour l'élaboration du Plan National de Développement (PDN), qui présente les options stratégiques pour le développement à long terme du pays, en cours d'élaboration sur la base de l'analyse de scénarios, pour les niveaux national, sectoriel et territorial.

La stratégie apportera une vision globale à l'Angola et son rôle au niveau international, dans les 27 prochaines années, présentant cinq (5) axes prioritaires de développement comme « une société qui valorise son capital humain », « une économie diversifiée et prospère », « des infrastructures modernes et compétitives ».