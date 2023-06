Angola: L'audition pour un document représentant les aspirations des angolais

Lubango (Angola) — L'Ecoute et Consultation Publique de la Nouvelle Stratégie à Long Terme Angola 2050 se termine jeudi (15) et jusqu'à présent la participation des citoyens représente, dans le document, les aspirations des Angolais, a défendu mardi, à Lubango, le secrétaire de État du Plan, Milton Reis.

S'exprimant ce mardi matin, dans l'auditorium du rectorat de l'Université Mandume Ya Ndemufayo, au cours l'acte dans la province de Huíla, le responsable a dit que la stratégie analyse le scénario national, sectiriel et territorial, dans un processus qui a débuté en février 2017, avec la révision et l'extension du Plan 2025, jusqu'en 2050.

"Afin que le document représente les aspirations de tous les Angolais, nous avons mené plus d'un millier d'entretiens et consulté plus de 300 entités, parmi les politiciens, académiciens, les économistes et les étudiants", a-t-il déclaré.

Milton Reis a souligné qu'il s'agissait d'une action qui tenait compte de l'horizon temporel, étant donné que le cycle de planification 2018/2022 était le seul qui s'inscrivait dans Angola 2025, dont les résultats ont été peu réussis, car après la reconstruction nationale, le pas à suivre était un développement économique accéléré, mais le pays a fini par connaître une récession de cinq ans.

Ces épisodes, selon le secrétaire d'État, ont ouvert la nécessité d'aligner les instruments gouvernementaux sur les agendas auxquels le pays a souscrit, tels que 2063 du continent africain et 2030 des Nations Unies.

"Nous voulons avoir un document souple et adaptable au contexte des risques, qui présente une réflexion claire, définit les principales priorités sectaires, identifie les principaux moteurs d'équilibre et de développement économiques", a précisé le secrétaire dans son allocution.

À son tour, la vice-gouverneure de Huíla pour le secteur social, politique et économique, Maria João Chipalavela, a estimé que la gouvernance existe en termes de prise de décision et de participation de tous.

Pour la dirigeante, la bonne gouvernance est celle qui examine les mécanismes de participation des citoyens, articule leurs intérêts, exerce leurs droits et arbitre les différences, c'est pourquoi la réflexion sur les objectifs et les opportunités de développement local et durable est la finalité de cette audition.