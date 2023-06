Burkina Faso: Ministère en charge de l'administration territoriale - Six EPE évaluent leurs performances

La revue sectorielle des Etablissements publics de l'Etat (EPE) placée sous la tutelle technique du ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité s'est tenue, vendredi 9 juin 2023 à Ouagadougou.

Les six Etablissements publics de l'Etat (EPE) placés sous la tutelle technique et administrative du Ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS) ont passé en revue leurs performances en 2022, lors d'une assemblée sectorielle, vendredi 9 juin 2023, à Ouagadougou. Il s'agit de l'Office national d'identification, de l'Office national de sécurisation des sites miniers, de l'Institut supérieur des études et de la protection civile, de l'Agence nationale de développement des collectivités territoriales, de l'Ecole nationale de police et l'Académie de police.

Pour le ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, colonel Boukaré Zoungrana, l'assemblée sectorielle des EPE placée sous la tutelle technique du MATDS a pour objectif de rendre compte de la mise en oeuvre des recommandations issues des sessions précédentes et dégager des pistes de solutions aux problèmes auxquels ils font face pour plus d'efficacité. Il a relevé par rapport à la mise en oeuvre des recommandations que des efforts ont été faits par l'ensemble des EPE aussi bien sur le processus de digitalisation, l'adoption des outils modernes, que sur la priorisation des actions. « Concernant l'évaluation, des efforts doivent davantage être fournis au regard des contre-performances enregistrées sur certains indicateurs d'efficacité et surtout d'efficience », a-t-il poursuivi.

Au cours de l'assemblée sectorielle, les organes de direction et les conseils d'administration des EPE ont bénéficié d'une communication sur le thème de la rencontre « La problématique de l'autofinancement des Etablissements publics de l'Etat : enjeux et défis ». Selon le colonel Zoungrana, ce thème trouve sa justification dans la définition même de l'EPE qui est une personne morale dotée de l'autonomie financière, mais aussi dans la contre-performance enregistrée par nombre d'EPE sur ce critère. « Le souhait pour tout EPE est de migrer vers la société d'Etat. Donc c'est important d'encourager les uns et les autres de travailler à améliorer le niveau de recouvrement des recettes propres », a-t-il conclu.