Congo-Brazzaville: UDH-Yuki - Les candidats à la présidence toujours attendus

Le porte-parole de l'Union des démocrates humanistes-Yuki (UDH-Yuki), premier secrétaire du comité d'organisation du congrès, Justin Nzoloufoua, a laissé entendre, le 9 juin aux Dépêches de Brazzaville, que son parti n'a pas encore retenu ou écarté des candidats à la présidence nationale de ce parti, contrairement à ce qu'a annoncé une certaine presse.

« Maintenant, s'il y a des candidats qui pensent vouloir éliminer les uns ou les autres, ce n'est pas de leur ressort. Un candidat ne peut pas écarter un autre, c'est la facilitation, le bureau politique et le comité d'organisation qui traiteront ces dossiers de candidature en l'absence des candidats.

Donc, tout ce qui est sorti dans une certaine presse de la place est archifaux. Le bureau politique ne s'est jamais proclamé pour cela », a déclaré le porte-parole de l'UDH-Yuki.

Abordant la problématique du congrès, Justin Nzoloufoua a signifié que le retard de sa tenue est lié à l'organisation. « On a mis la charrue avant les boeufs en publiant déjà les dates alors qu'il fallait d'abord se conformer à nos principes qui sont tout à fait différents des autres partis », a-t-il dit.

A l'UDH-Yuki, a rappelé le porte-parole, quand on met en place un comité d'organisation, en principe le bureau politique ne peut plus être l'organe qui doit conduire le parti au congrès.

« Or chez nous, le comité d'organisation rend compte encore au bureau politique et donc du coup, le bureau politique avait pensé que les dates communiquées par ce comité ne pouvaient pas être adoubées par lui puisqu'il fallait le faire ensemble. On s'est compris, c'est pourquoi il y a eu ces reports », a-t-il expliqué.

Justin Nzoloufoua a indiqué que le bureau politique est en train d'examiner tout le travail réalisé par le comité d'organisation du congrès. « Nous avons déjà terminé avec le corps électoral. Toutes les listes sont connues, les délégués au congrès également, département par département, fédération par fédération, organe par organe.

Nous avons fini ce premier volet et il nous reste celui du nettoyage des textes. Le bureau politique va regarder le travail qui a été fait par le comité d'organisation pour voir s'il y a des enrichissements ou des modifications à apporter et cela ne devrait plus nous prendre deux semaines », a-t-il aussré.

« Donc, une fois fini le toilettage des textes, on passera au troisième volet qui sera l'analyse des dossiers des candidatures, avec l'application des critères que le bureau politique lui-même a retenus...», a ajouté le porte-parole de l'UDH-Yuki.

Il a conclu en indiquant que le volet texte est terminé et il s'agit de passer au traitement des dossiers des candidatures et ensuite aller au congrès, sans qu'il n'y ait plus de report.