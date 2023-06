Algérie: Merad reçoit le président du Conseil supérieur de la jeunesse

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a reçu, lundi au siège du ministère, le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, accompagné de membres du Bureau du Conseil, et ce, dans le cadre du travail participatif et de la coordination continue avec cette instance, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, "le ministre a salué le travail effectué par cette instance constitutionnelle, notamment au niveau local, en tant que trait d'union qui porte les préoccupations et les ambitions des jeunes, mais aussi en tant que force de proposition constructive qui contribue de manière qualitative à la conception et à la mise en oeuvre des politiques publiques, en particulier celles ayant trait à cette catégorie dynamique", précise le communiqué.

Il s'est engagé en ce sens à "intensifier les concertations avec les représentants du conseil aux niveaux central et local à travers des rencontres périodiques".

Après s'être "félicités de l'accompagnement et de l'appui dont bénéficie le conseil depuis son installation par les services du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire", le président du CSJ et les membres de la délégation ont passé en revue "les moyens et les perspectives d'intensification de l'action commune au service des aspirations des jeunes", conclut la même source.