Afrique de l'Est: Les dirigeants de quatre pays, dont l'Éthiopie, discuteront avec le général Abdul Fattah Al-Burhan et le général Muhammad Hamdan Dagalo pour résoudre le problème du Soudan - IGAD.

Addis-Abeba, le — Le groupe de quatre pays comprenant l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie et le Soudan du Sud, a décidé de rencontrer le général Abdul Fattah Al-Burhan et le général Muhammad Hamdan Dagalo dans les 10 prochains jours pour résoudre le situation actuelle au Soudan, a annoncé l'IGAD.

Les dirigeants et les responsables des pays membres de l'IGAD ont participé à la conférence et ont discuté sur diverses questions régionales, y compris la réponse de l'institution régionale au travail en cours en Afrique de l'Est.

Le président kenyan William Ruto a annoncé que la conférence avait décidé que ces quatres pays à savoir l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya et le Soudan du Sud rencontreraient le général Abdul Fattah Al-Burhan et le général Mohammed Hamdan Dagalo dans les 10 prochains jours.

Il a indiqué que les pays discuteront au nom de l'IGAD et que la discussion portera sur la manière d'arrêter l'escalade de la guerre au Soudan, d'arrêter toutes sortes de conflits et de faire en sorte que les deux chefs militaires adoptent une position déterminée pour mettre fin à la guerre pour sauver la vie des citoyens et d'arrêter la destruction de biens et d'autres types de destruction.

Dans les deux prochaines semaines, le président kenyan a indiqué qu'un accord avait été trouvé avec le général Abdul Fattah Al-Burhan et le général Muhammad Hamdan Dagalo pour discuter de la possibilité d'ouvrir un couloir d'aide humanitaire qui permettra de fournir une aide humanitaire à ceux qui ont besoin d'une aide urgente, en particulier les femmes, les enfants, les parties blessées dans le conflit et d'autres citoyens dans les zones de conflit.

En outre, William Ruto a dévoilé que le sommet était parvenu à un accord pour lancer un processus de consultation nationale globale au Soudan dans les trois prochaines semaines souligné afin de créer une opportunité pour le peuple soudanais de discuter et de trouver une solution.

Rappelant que l'IGAD avait précédemment formé un groupe tripartite avec la Somalie, le Kenya et le Soudan du Sud pour résoudre l'instabilité au Soudan, Ruto a souligné que l'Éthiopie faisait partie du groupe actuel.

Il a déclaré que ces discussions, présidé par le Kenya, travaillera avec détermination pour trouver une solution durable au Soudan.