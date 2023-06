Madagascar: BAD - Deux dons d'un montant total de 1,8 million de dollars

La Banque Africaine de Développement continue son appui pour Madagascar. Deux accords de dons d'un montant total de 1,8 million de dollars ont été signés, hier, entre les deux parties, au ministère de l'Economie et des Finances.

D'un montant total de 1,3 million de dollars, le premier don concerne la mise en oeuvre des réformes et politiques appropriées liées à la Zone de Libre Échange Continental Africaine (ZLECAf). Ce fonds sera destiné à soutenir la mise en place d'un cadre institutionnel pour la mise en oeuvre de la ZLECAf, et au renforcement de capacité des acteurs et la sensibilisation de toutes les parties prenantes avec une forte implication du secteur privé.

Ce partenariat aura, en tout cas, le mérite d'accélérer l'accès à cette zone qui permettra au pays de tirer pleinement profit du potentiel des échanges commerciaux intra-africains. Madagascar pourra ainsi tirer les avantages du marché africain et de son intégration régionale. Le deuxième accord est un don d'urgence de 500 000 USD issu du fonds spécial de secours.

Ce don vise à contribuer aux efforts menés par l'Etat malgache afin de venir en aide aux populations qui ont subi les dégâts du cyclone Freddy. Grâce à cette aide, pas moins de 32 000 personnes vulnérables pourront bénéficier de vivres, à savoir, 342 tonnes de riz, 57 tonnes de légumes secs et 34 tonnes d'huiles alimentaires. L'aide sera mise en oeuvre par le Programme Alimentaire Mondiale (PAM), compte tenu de son expertise avérée dans la distribution d'aides alimentaires dans les régions enclavées, et ce, en collaboration avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes.

Durant la signature de ces accords, la ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a réitéré la détermination de l'Etat malgache à ne pas ménager ses efforts pour anticiper et lutter contre les conséquences néfastes des aléas climatiques dont le pays est victime. Les efforts sont également axés sur la recherche de solutions pérennes.