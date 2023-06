Madagascar: DIANA - Student Sprint'up - Un programme prometteur pour les universitaires

Avoir de meilleures conditions de vie après avoir effectué de longues études est le rêve le plus cher des jeunes. Mais ces deux dernières décennies, l'avenir paraît sombre. Il semble que les universités n'ont rien pu faire.

Elles se sont transformées en grandes usines, qui produisent des têtes pensantes, soucieuses de leur lendemain. Les jeunes se demandent ce qu'ils vont faire après leurs études pour ne pas grossir les rangs des chômeurs diplômés. Une grande inquiétude, en effet... Consciente de cette situation, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, dirigée par madame le Doyen le Dr Julie Ramilison, a signé un accord de coopération avec la fondatrice de Vahatra center Eudoxie Volasoa Beanjara ainsi que le Dr Sylvia Volafeno Parfait, spécialiste de l'entrepreneuriat digital, lors du lancement du programme d'accompagnement Student Sprint'up, hier, lundi 12 juin 2023 au Vahatra center Antsiranana.

Dix jeunes universitaires, issus de la filière Langue Appliquée au Tourisme et Langage et communication Numérique, bénéficieront d'une formation de trois mois dans le but de « redynamiser l'écosystème entrepreneurial malgache ». « C'est le premier programme qui accompagne les étudiants dans leurs parcours, leurs projets professionnels de création d'entreprise. Durant ces trois mois, ils auront des coaching groupés, et des coaching individualisés - personnalisés où ils pourront vraiment perfectionner leur création d'entreprises », a fait savoir l'initiatrice du projet, le Dr Sylvia Volafeno Parfait, lors de sa prise de paroles.

Bien entendu, c'est la femme de la situation, si l'on peut s'exprimer ainsi. Enseignante-chercheure rattachée à la Faculté de Droit, Economie, Gestion et Science Politique de l'Université d'Antsiranana, elle a développé un modèle de Business et d'affaires, nommé sprint qui repose sur la responsabilité, l'intégration du numérique et la capacité du projet à évoluer dans le temps, lors de ses recherches en thèse.

« Ce modèle de business a été mis en place pour répondre aux problèmes de l'employabilité des jeunes mais aussi au développement de la nation. L'idée, c'est de réfléchir sur une méthode qui permet à toute personne ayant un projet, d'entreprendre », a-t-elle ajouté. En outre, Student Sprint'up est à son premier coup d'essai. Un grand pas pour la région DIANA. Ce sera un programme qui permettra aux jeunes diplômés de tracer des projets réalisables, viables.

Quant aux participants, une lueur d'espoir se voit sur leurs visages. Faisant partie de la première promotion, ils sont armés de courage et veulent être des références, prouvant aux yeux des pessimistes, qu'il est réellement possible d'entreprendre !