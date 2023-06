Madagascar: Mananara Nord - Des infrastructures en eau à réaliser en trois mois

Deux membres du gouvernement, à savoir, le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fidiniavo Ravokatra et le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Harifidy Ramilison, ont effectué une descente à Mananara Nord et Maroantsetra, sur instruction du président de la République.

Ils sont venus accompagner des techniciens pour constater de visu la faisabilité technique de la réalisation des infrastructures en eau dont les habitants de ces deux districts ont tellement besoin en vue de bénéficier d'une adduction en eau potable. En effet, le centre de santé de base CSB II d'Analanampontsy, récemment inauguré par le chef de l'Etat dans le district de Mananara Nord ne peut, entre autres, fonctionner sans une implantation d'infrastructures en eau. Le personnel de santé a également évoqué la gestion des déchets hospitaliers.

« Après les études techniques visant à respecter la protection et la salubrité de l'eau, l'approvisionnement en eau potable de ce centre de santé est tout à fait faisable », a indiqué le ministre de l'Eau. Le Département en charge de l'eau procédera incessamment à l'étude y afférente afin d'accélérer les travaux et parallèlement l'opérationnalité du nouveau CSB. Pour ce qui est de la gestion des déchets hospitaliers, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a annoncé qu'effectivement, un endroit spécifique sera mis en place afin d'incinérer les déchets tout en préservant l'environnement.

Extension de l'infrastructure

Pour le fokontany Ambatomilona, une infrastructure est implantée à une hauteur de 43 m et pourrait alimenter en eau toute la ville de Mananara. Ainsi, le ministre de l'Eau a visité le décanteur-filtre qui y est installé. « Cette infrastructure fera l'objet d'extension pour un plus grand nombre de bénéficiaires. Elle durera 15 ans tout en tenant compte de la croissance démographique. Le budget y afférent sera entièrement alloué par l'Etat. Avec plus de 45 km de tuyaux implantés, les communes voisines de Mananara seront également approvisionnées eau potable. Cela permet également d'assurer l'irrigation des cultures agricoles ainsi que l'abreuvage des bétails. Les infrastructures en eau de Mananara Nord seront ainsi réalisées en trois mois. Il convient de noter que ce district est riche en ressources en eau mais sa maîtrise ainsi que son exploitation nécessitent un effort considérable pour que la population puisse jouir de ses bénéfices », a-t-il évoqué.

Quant au district de Maroantsetra, les besoins en eau de la population s'élèvent aux environs de 2 900 m3 par jour pour 12 000 foyers. Jusqu'à maintenant, la majorité de la population de Maroantsetra utilise des puits alors qu'en période de pluie, le risque d'inondation de ces puits est élevé. Les maires de Maroantsetra l'ont soulevé lors de leur rencontre avec le ministre de tutelle.

« Pour la Commune de Maroantsetra, la mise en place d'une unité de désalinisation est la solution. Les infrastructures en eau existantes pour alimenter 13 autres communes seront réhabilitées tandis qu'une étude sera menée en vue de l'implantation de nouvelles infrastructures pour les 7 communes encore dépourvues d'eau potable », a conclu le ministre Fidiniavo Ravokatra.