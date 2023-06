Madagascar: Diana - Un nouveau marché aux poissons à Ambilobe

La date de vendredi est retenue comme le jour où tous les acteurs de la pêche à Ambilobe disposent pour la première fois d'un grand marché aux poissons appelé localement « Bazarin'ny laoko ».

Du jamais vu à Ambilobe localité qui, pendant des lustres, vit des produits de pêche. Le commerçants viennent de bénéficier d'un grand marché aux poissons, une nouvelle infrastructure moderne qui respecte les normes. Ce « Bazarin'ny laoko » contribuera à la dynamique économique et sociale de la région et permettra d'assurer un approvisionnement régulier en poissons de la population locale et régionale dans le respect des normes les plus strictes en matière d'hygiène et de salubrité.

Il permet aussi d'avoir un environnement adéquat de travail pour une rentabilité optimale des activités des pécheurs et des commerçants. Une cérémonie s'est tenue devant le Bazary Be pour marquer l'inauguration de cette infrastructure, financée conjointement par la FAO, l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le gouvernement japonais.

Elle a vu la présence des personnalités politico-administratives de la région conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga. Selon le ministre de la Pêche et de l'économie bleue, Paubert Tsimanaoraty Mahatante, qui s'est déplacé spécialement, il s'agit du premier marché inauguré par son ministère dans tout Madagascar, grâce à la contribution de ces donateurs, dans le cadre du projet « Reefish». Il a aussi remarqué que seuls cinq pays d'Afrique bénéficient d'un même projet, dont Madagascar. Preuve que le pays fait partie de ces cinq pays de confiance de la FAO et du Japon.

Source de revenus

La construction de ce marché aux poissons d'Ambilobe est l'une des activités du projet qui vise à renforcer les organisations de producteurs de poissons et les acteurs institutionnels. Ce, afin de créer des synergies pour une gestion durable des ressources naturelles et d'améliorer la compétitivité des opérateurs de la pêche. En outre, cette infrastructure représente une étape fondamentale et nécessaire pour garantir la sûreté et la traçabilité des produits de la pêche au profit des consommateurs.

Le représentant-résident de la FAO, Mbuli Charles, explique que, comme tous les autres pays cibles du projet, Madagascar a des écosystèmes coralliens et une biodiversité absolument remarquables. Et dans ces pays, une large partie de la population dépendent directement ou indirectement des ressources halieutiques associées aux écosystèmes coralliens.

La pêche est une source de revenus pour plus d'un million de Malgaches, en particulier sur les zones côtières où la survie des habitants dépend du secteur. Celui-ci est essentiel pour leur sécurité alimentaire et aussi pour leur équilibre nutritionnel. Car la pêche contribue à une alimentation saine dans le cadre des systèmes alimentaires durables et pour son poids socioéconomique, en particulier sur les zones côtières.

En somme, l'aménagement du marché d'Ambilobe vise à améliorer les conditions de commercialisation des produits de la mer et ainsi à diminuer les pertes liées aux mauvaises conditions de conservation. Le marché favorisera plus facilement la mise à la disposition des consommateurs des produits de la mer. « Nous devons enfin savoir que, pour changer et faire évoluer la situation, les consommateurs constituent également un levier plus important.

Et cette initiative permet d'instaurer une nouvelle forme d'offre en proposant des produits disponibles de suite et qui sont issus d'une pêche responsable. C'est justement dans cette perspective que le marché d'Ambilobe a été aménagé », affirme le représentant de la FAO. De son côté, le ministre Paubert Mahatante a renforcé que ce nouveau marché est conforme aux objectifs du plan du ministère qui vise à augmenter le taux de consommation de poisson et à maintenir la qualité des produits, en offrant des conditions favorables pour la vente du poisson au profit des petits poissonniers.

Il a rappelé que, si le taux de consommation de poisson dans le monde est de 21 kg par habitant, par an, en Afrique il n'y a que 11 kg et 4,26 kg à Madagascar. Avec une petite augmentation cette année, le pays a atteint 4,46 kg. Des efforts à faire pour atteindre au moins ces 11 kg dans les prochaines années.