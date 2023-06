Madagascar: Antsahameva - Une trentaine d'étudiants victimes d'un incendie

« L'argent, les fournitures, les habits, les livres utilisés sont réduits en cendre. On n'a plus rien, tout est devenu noir », se plaignent les étudiants victimes d'un incendie qui s'est produit à Antsahameva samedi dernier. Un court-circuit au niveau du premier étage a entraîné des dégâts indésirables pour ces 32 étudiants venue d'ici et d'ailleurs.

Il y avait parmi eux des absents lors du dommage et qui n'ont rien pu récupérer. Les personnes présentes n'avaient pas non plus les bons moyens d'éteindre le feu et celui-ci s'est propagé très vite. Un diplôme a même été enflammé dedans. Tous sont des étudiants au sein de l'Université d'Ankatso, ils sont tous aussi des locataires dans cette maison. « Nous sommes pour le moment logés chez des amis et des connaissances. Un centre organisé et payé par le ministère de l'Enseignement Supérieur aussi est déjà mis en place », raconte Ramanandraibe Fanantenana Flavien une des victimes.

La maison se répartit en 12 chambres pour le compte de ces étudiants. En ce qui concerne le remboursement pour les dégâts, le propriétaire ne vient pas encore à marteler les peines de ces étudiants. Il leur en faut encore d'autres vivres ainsi que d'autres matériels pour pouvoir continuer les études. « Je suis en train d'emprunter des habits parce que les miens ont tous pris feu. Je n'ai plus rien à me mettre », se plaint une autre victime. À part les vivres donc, ces étudiants désirent aussi des aides financières venant de tous les responsables ainsi que tous ceux qui veulent aider.

Cité Universitaire

Plus d'étudiants venant des autres régions n'ont pas encore accès aux cités Universitaires. Ils sont donc forcés de recourir à la location. Les étudiants se lamentent des mauvaises organisations et de la mauvaise gestion. Les responsables affirment par contre « Afin d'accéder aux cités, une demande auprès du Centre régional des œuvres universitaires d'Antananarivo (CROUA) est primordiale. Le critère se base sur la disponibilité des chambres, et aussi sur les régions d'origine des demandeurs.

Les plus loin sont privilégiés », selon Mamisoa Aina, Directeur du CROUA. Les cités universitaires sont disponibles pour les étudiants en cours au sein de l'Université. Un renouvellement des listes des bénéficiaires est procédé en ce moment. Un renouvellement répondant aux questions fortement posées aux Responsables comme, pourquoi, il y-a-t-il encore des anciens universitaires dans ses cités ? Pourquoi les cités ne sont pas accessibles à tous ? Et bien d'autres questions encore.

« Notre deadline pour le renouvellement sera la fin de ce mois-ci mais on verra, car si le travail n'est pas toujours achevé, on le poursuit », affirme toujours le Directeur. Une Université, c'est un domaine des intellos. Les Intellos ne restent pas sans rien dire de mal et des mauvaises gestions. Ils s'entraident dans tout ce qui se passe pour un bien commun. Les Universitaires ont ce devoir de faire sortir le pays de la misère. Une meilleure infrastructure est donc importante, une meilleure gestion et un bon enseignement aussi.