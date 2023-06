Sénégal: CAP - Vers une journée sans presse

Les récents événements qui ont secoué la presse sénégalaise ne laisse pas insensible la Coordination des Associations de Presse (CAP). Elle "envisage d'organiser bientôt et successivement une Journée sans presse, un Éditorial commun publié le même jour dans tous les médias et un Conseil des médias". Elle l'a fait savoir dans un communiqué de presse.

« Face à la volonté du pouvoir en place d'intimider et de réduire au silence des voix ou plumes trop critiques à ses yeux, la CAP a décidé de dérouler un plan d'actions pour dire stop à cette batterie de mesures qui sapent la liberté de presse et même d'expression",a-t-il ajouté. La coupure du signal de Walf tv et l'emprisonnement de Pape Ndiaye ont motivé cette note.

La CAP s'est aussi penchée sur le cas Pape NDiaye et avait privilégié jusque-là les démarches souterraines pour le faire libérer. Il boucle cent (100) jours en prison, battant le record du nombre de jours passés en détention par un professionnel des médias, ce qui, en soi, est excessif. C'est pourquoi nous exigeons sa libération dans les plus brefs délais et nous ne ménagerons aucun effort pour obtenir gain de cause », a martelé l'organisation de presse.