Sénégal: Promotion des produits éco-durables - Les kits hygiéniques réutilisables à l'assaut des marchés et grandes surfaces

Après avoir pendant longtemps consacré sa trouvaille à l'exportation, la start-up sénégalaise Api-Afrique a décidé de se tourner sur le marché local avec la production de serviettes et couches hygiéniques lavables.

L'ambition a été annoncée par le responsable de la société en marge d'une signature de convention de financement avec la fondation Sococim. Une façon pour les promoteurs de pénétrer le marché sénégalais par des produits de masse-market. « En 2018, on avait des produits qu'on appelait produits Premium qui étaient plus enclins à l'exportation, mais on s'est rendu compte qu'en fonction du pouvoir d'achat de nos clients, il fallait s'adapter. C'est pourquoi nous avons développé de nouveaux produits (masse-market) qui sont 40% moins chers, que ce soit au niveau des couches lavables réutilisables plus de 400 fois comme les serviettes hygiéniques», a expliqué Abdoulaye Kébé Gningue co-fondateur de la société Api-Afrique.

A peine lancé, ce nouveau produit a dépassé le chiffre d'affaire des produits premium et les promoteurs ont décidé de poursuivre en mettant sur le marché des culottes menstruelles adaptées pour les filles, notamment les sportives. « On a vu que le chiffre des produits masse-market commence à dépasser les chiffres d'affaires des produits Premium. Aujourd'hui, on a lancé un nouveau produit, c'est les culottes menstruelles qui sont lavables et réutilisables plus de 400 fois. Les jeunes filles peuvent l'utiliser pour faire du sport mais aussi à n'importe quel moment de la journée. Et c'est pratique », a ajouté M. Gning.

Dans cette nouvelle dynamique, l'entreprise mise sur les grandes surfaces qui sont de plus en plus fréquentées par les consommateurs sénégalais pour son expansion. Et dans ce sens, elle a reçu un financement de la fondation SOCOCIM destiné à soutenir sa politique de conquête du marché sénégalais. « C'est la deuxième fois qu'on reçoit un financement de la fondation Sococim, aujourd'hui nous recevons un financement pour pouvoir développer notre partie la distribution au niveau des grands magasins comme Auchan.

Et ce montant est de 7.500.000 frs qu'on va utiliser pour pouvoir assurer la distribution au niveau des grands magasins » a expliqué M. Gning qui a dans le même temps fait remarquer que cet accompagnement de la Sococim avait permis à l'entreprise d'augmenter son personnel qui est passé de 09 à 30 employés et faire passer son chiffre d'affaires de 20 à 170 millions de francs CFA.