Sénégal: Me Aïssata Tall Sall sur l'expulsion des 79 guinéens - «C'est une question d'individu et de responsabilité pénale individuelle»

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Aïssata Tall Sall, était face aux députés hier, lundi 12 juin 2023, à l'Assemblée nationale, pour défendre plusieurs projets de loi, notamment 4 projets de convention/accords entre le Sénégal et certains pays dont la Mauritanie. Il s'agit d'autoriser le chef de l'Etat à ratifier ces accords. Des projets qui ont été majoritairement votés par les députés, même si la politique s'est bien invitée dans le débat. Interpellée sur l'affaire de l'expulsion des 79 Guinéens, elle a répondu que «c'est une question d'individu et de responsabilité pénale individuelle».

Selon la presse, interrogée sur l'expulsion des 79 Guinées interpellés par les autorités judiciaires lors des dernières manifestations au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Aïssata Tall Sall a clarifié la position du Sénégal en tant que cheffe de la diplomatie. «Le Sénégal et la Guinée entretiennent d'excellentes relations. Mon homologue de Guinée, le Dr Morissanda discute avec moi quasiment tous les jours. D'ailleurs, s'il y'a un incident entre les deux pays, soit je l'appelle ou lui, il m'appelle et nous le réglons d'homme à homme», a d'abord précisé le ministre.

Pour le reste, Me Aïssata Tall Sall rappelle que quiconque sur le territoire national commet des actes délictuels, qu'il soit sénégalais ou étranger, ses actes sont punis et réprimés. «C'est une question d'individu et de responsabilité pénale individuelle», indique le ministre qui prenait part au vote des projets de loi sur la ratification de convention entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis, d'autres pays de l'Union Africaine ainsi qu'avec la République Islamique de Mauritanie.

Violences, textes, conventions et prise en charge de la diaspora : Le cours magistral de Me Aïssata Tall Sall aux députés

Devant les parlementaires, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en ce qui concerne les textes et conventions internationales, a renvoyé des représentants du peuple à des vérifications ou même des recherches. «Si vous ne savez pas, il faut faire l'effort nécessaire pour se munir des armes avant de venir aborder des sujets que vous ne maîtrisez pas», précise le ministre qui, tour à tour, interpelle les députés Ayib Daffé, Ismaïla Diallo, Guy Marius Sagna, Ibrahima Diallo etc...

Me Aïssata Tall Sall s'est aussi prononcé sur les actes de vandalisme perpétrés au niveau de certains consulats ainsi que l'assistance à apporter à la diaspora, entretenant les députés de ce sujet au terme des discussions générales.