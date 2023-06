Sénégal: Transparence dans la gestion des ressources extractives - Le pays progresse malgré les défis à relever

Dans le cadre de sa politique de promotion de la bonne gouvernance, le gouvernement du Sénégal a décidé de recourir à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) comme levier pertinent pour améliorer son approche et sa pratique de gouvernance dans le secteur des industries extractives.

Depuis la mise en oeuvre de cette norme Itie, des avancées significatives ont été notées en termes de transparence dans la gestion du secteur extractif. Toutefois, il reste aussi d'énormes défis à relever.

La gestion efficace, transparente et rationnelle des ressources extractives du Sénégal constitue depuis plusieurs années un enjeu majeur pour la société civile sénégalaise. En octobre 2011, la Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile sur la Gouvernance des Ressources Minérales a été mise en place pour promouvoir la transparence dans le secteur extractif. Ainsi, le Sénégal a été officiellement déclaré pays candidat à l'ITIE, le 17 octobre 2013, lors de la réunion du conseil d'administration de l'ITIE qui s'est tenue à Abidjan. En souscrivant ainsi à cette initiative de transparence dans les industries extractives, le gouvernement du Sénégal entend répondre à des préoccupations exprimées par son administration, la société civile et les sociétés privées.

Le secteur extractif du Sénégal a évolué depuis sa dernière évaluation par rapport aux exigences de l'ITIE, en 2018. Bien que le secteur soit encore principalement dominé par les activités minières, les récentes découvertes de pétrole et de gaz ont attiré des investissements et généré de nouvelles sources de revenus, ce qui a renforcé la surveillance de la gouvernance de ces actifs. Le Sénégal a progressé dans l'amélioration de la transparence des procédures d'attribution et de transfert des licences dans le secteur minier.

Cependant, il lui reste à renforcer la surveillance des licences pétrolières et gazières, un domaine qui est devenu un sujet d'intérêt public depuis que des allégations d'activités irrégulières d'octroi de licences ont été soulevées en 2019. Au cours des trois dernières années, le Sénégal a mis en ligne des informations toujours plus nombreuses sur le secteur. L'ITIE Sénégal (SN-ITIE) a contribué de fait à l'amélioration des systèmes de gestion de l'information du gouvernement.

Le secteur minier, tout comme plus récemment le secteur pétrolier et gazier, dispose désormais de registres accessibles en ligne au public. Les contrats miniers, pétroliers et gaziers sont publiés sur le site Internet de l'ITIE Sénégal, ainsi qu'un aperçu de tous les contrats et de leur statut de publication. Malgré toutes ces améliorations notées dans le secteur extractif, les populations ne bénéficient pas, comme il se doit, des richesses tirées de l'exploitation des ressources naturelles alors que la Constitution dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple.

Concernant le Fonds d'appui aux Collectivités locales que versent les entreprises, les populations à la base sont souvent écartées des activités à mener. Pour la Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), les multinationales se contentent généralement de distribuer des billets pour le pèlerinage à La Mecque ou simplement de soutien aux Associations sportives et culturelles (ASC).